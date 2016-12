Wien - Nachdem das Verfassungsreferendum in Italien hinter uns liegt und eine negative Reaktion der Credit-Märkte ausgeblieben ist, rückt das morgige EZB Meeting in den Fokus der Investoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei werde eine Verlängerung des Corporate Sector Purchase Programme (CSPP) über März 2017 hinaus als fix betrachtet. Dadurch dürfte der Credit-Markt eine weitere technische Unterstützung erhalten und eine Jahresendrally wahrscheinlicher werden. An den CDS-Märkten sei es unmittelbar nach dem italienischen Referendum zu einem massiven Abbau von Hedging-Positionen gekommen.

