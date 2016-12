Frankfurt - Knapp einen Monat Zeit hatten die Devisenmärkte nun, den unerwarteten Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen am 9. November zu verarbeiten, so die Analysten der DekaBank.Das Angstpotenzial durch das Wahlprogramm von Donald Trump sei grundsätzlich hoch. Die Rating-Agentur Moody's habe im Vorfeld der US-Wahlen das Trump-Programm in konkrete Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung in den USA übertragen. Dabei habe Moody's die Trump-Aussagen wörtlich genommen und ab Beginn der Präsidentschaft die Umsetzung eingerechnet. In den Prognosen komme es zunächst zu einer Beschleunigung der Wirtschaftsdynamik in den USA und ab Mitte 2018 folge eine mittelschwere Rezession.

