Hamburg (ots) - 30 Tage lang haben sich unzählige Teilnehmer auf der ganzen Welt für die Männergesundheit einen Schnurrbart wachsen lassen, um auf die sensiblen Themen Prostatakrebs, Hodenkrebs und Suizidprävention aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln. Dabei waren nicht nur Sportgrößen wie Handballer Uwe Gensheimer oder Ski-Star Felix Neureuther - auch Modelllegende Cindy Crawford setzte sich für die Männergesundheit ein. Bisher wurden in diesem Jahr in Deutschland bereits über EUR330.000 zur Erforschung und Bekämpfung von Prostata- und Hodenkrebs gesammelt. Und natürlich kann auch weiterhin fleißig unter https://de.movember.com gespendet werden!



Die Kampagnen-Highlights 2016:



1. Haarige Versteigerungsaktion mit der SG Flensburg-Handewitt



Als eifrige Movember-Unterstützer liessen sich die Jungs der SG Flensburg-Handewitt nicht nur einen Schnurrbart wachsen, sondern fanden sich zum Ende des Movembers zusammen, um ein exklusives Foto sowie ein attraktives VIP-Handball-Paket zu versteigern. Die Auktion läuft noch bis zum 15. Dezember auf ebay: http://ots.de/MZxqq



"Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Gesundheit ist", kommentiert Spieler Jacob Heinl. "Nicht immer hat man Einfluss darauf, was das Leben einem so bringt, aber man kann so gut es geht vorsorgen und das Risiko minimieren. Der Movember bringt dieses wichtige Thema in die Öffentlichkeit und macht es zum Gesprächsstoff."



2. Spektakuläres "Shave Off" mit OP-Roboter



Chefarzt Dr. Witt vom Team "Bärte ohne Grenzen" liess sich seinen Movember-Schnurrbart vertrauensvoll mit Hilfe eines rund 2 Mio Euro teuren High-Tech OP-Robotors abrasieren. Das spektakuläre "Shave Off" fand dort statt, wo sich die Spezialisten für Männergesundheit treffen: auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Mainz.



3. Movember Deutschland-Chef bei Oliver Polak auf Pro7



Ben Arslan, GM Movember Deutschland, war zu Gast in der Pro7-TV-Sendung "Applaus und Raus" und plauderte mit Talkshow-Host Oliver Polak über die Movember-Initiative. Polak, der selbst vor einigen Jahren mit der Diagnose Hodenkrebs konfrontiert wurde, bot mit seiner neuen TV-Sendung die perfekte Plattform, um bundesweit Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren.



2. Jung von Matt unterstützt mit emotionalem Vater-Sohn-Clip



Der von Tony Peterson Film mit bewegenden Bildern produzierte Film unter der Regie von Patrik Bergh, wurde für Movember Deutschland pro bono entwickelt und umgesetzt und setzt das Kampagnen-Motto "Verhindere, dass Männer zu jung sterben" emotional in Szene: https://youtu.be/sx_Dp8O4u04



Pressefotos: https://movember.box.com/v/Pressebilder051216



