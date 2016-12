Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta026/07.12.2016/17:45) - Bezugnehmend auf unsere bisherigen

Veröffentlichungen seit der außerordentlichen Hauptversammlung vom

18.11.2016 teilt die Kremlin AG folgendes mit:



Nachdem der Kremlin AG zwischenzeitlich Teile des Insolvenzantrags vorliegen,

hat der ehemalige Vorstand Hans-Hermann Mindermann aufgrund bestehender

Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 3.000 am 04.07.2016 einen Insolvenzantrag

bei einem gleichzeitigen Kontoguthaben von ca. EUR 6.103, gestellt.



Des Weiteren wurde in den Insolvenzantragsunterlagen angegeben, dass

Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 398.000 ungeklärt seien.



Der ehemalige Vorstand Hans-Hermann Mindermann und das ehemalige

Aufsichtsratsmitglied Ralf Bake, Geschäftsführer der MAV Vermögensverwaltung

GmbH teilten in der Vergangenheit stets mit, dass es sich bei dem Betrag von ca.

EUR 398.000 um keine Verbindlichkeiten der Kremlin AG handeln würde.



Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Kremlin AG am 18.11.2016

teilte der ehemalige Vorstand Mindermann mit, dass man die Meinung vertreten

könne, dass es sich bei den ca. EUR 398.000 um Verbindlichkeiten handle.



Insofern korrigierte der ehemalige Vorstand Mindermann auf der

außerordentlichen Hauptversammlung am 18.11.2016 auf Nachfrage von

Aktionären seine bisherige Meinung hierzu.



Offensichtlich hat der ausgeschiedene Vorstand Mindermann in Abstimmung mit dem

ausgeschiedenen Aufsichtsratsvorsitzenden Ralf Bake vorsätzlich einen

Insolvenzantrag gestellt, obwohl die Gründe für eine Insolvenz gar nicht

vorlagen.



Entweder wird von den verantwortlichen Personen Mindermann und Bake die

Auffassung vertreten, dass Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 398.000

bestehen, dann ist Insolvenz anzumelden, oder es wird die Auffassung vertreten,

dass keine Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 398.000 bestehen, so dass keine

Insolvenz anzumelden ist.



Scheinbar waren die Herren Mindermann und Bake nicht in der Lage die

Gesellschaft ordentlich zu führen.



Im Nachgang zur Insolvenz-Antragstellung vom 04.07.2016 gab es weder von dem

Vorstand Mindermann noch vom Aufsichtsratsvorsitzenden Bake oder dem

Aufsichtsratsmitglied Deibert Bemühungen, mit den Verantwortlichen der

Klosterbrauerei Königsbronn AG oder Beteiligungen im Baltikum AG Gespräche zu

führen, um zu prüfen, in wie weit Stundungen möglich sind, um den

Insolvenzantrag entsprechend zurück nehmen zu können. Nur das

Aufsichtsratsmitglied Kenntner hat versucht Gespräche in diese Richtung zu

führen.



Dies wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 18.11.2016 von

Herrn Mindermann und Herrn Bake bestätigt.



Warum es seitens Herrn Mindermann und Herrn Bake keine derartigen Bemühungen

gegeben hat die Insolvenz zu verhindern bleibt bis heute offen. Die Kremlin AG

wurde unserer Meinung nach vorsätzlich in der Insolvenz belassen, um den

Aktionären der Gesellschaft Schäden zuzufügen.



Bereits zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung am 04.07.2016 teilte der

Vorstand Mindermann eine Anschrift mit, von der er ausgehe, dass sich dort die

Edelmetallbestände befinden.



Nach den nunmehr vorgenommenen Befragungen stellte sich heraus, dass der

Vorstand Mindermann seit dem 04.07.2016, also dem Tag der Antragstellung,

keinerlei Maßnahmen unternommen hat, um die Edelmetalle dort in Empfang zu

nehmen.



Auch der vorläufige Insolvenzverwalter wurde in dieser Angelegenheit nicht

aktiv.



Es ist mehr als erstaunlich, dass von keinem Beteiligten, weder vom Vorstand

Mindermann, noch vom Aufsichtsratsvorsitzenden Bake oder dem vorläufigen

Insolvenzverwalter Anstrengungen unternommen wurden, um sich von dem physischen

Edelmetallbestand vor Ort zu überzeugen und diesen in Empfang zu nehmen.



In einer Ad-Hoc-Mitteilung vom 04.07.2016 schreibt der ehemalige Vorstand

Mindermann, soweit dieser überhaupt die Ad-Hoc-Mitteilung verfasst hat, "dass

Vermögenswerte der Gesellschaft verschoben wurden."



Insofern ist unserer Meinung nach die Ad-Hoc-Mitteilung der Kremlin AG in diesem

Punkt falsch, da der Vorstand Mindermann genau gewusst hat, wo sich die

Edelmetalle befinden.



Auch die 110.000 Aktien der AGS Portfolio AG sind nicht verschwunden, sondern

wurden gemäß Kaufvertrag übertragen.



Es ergibt sich das Bild, dass durch die veröffentlichten Pressemitteilungen

lediglich der ehemalige Vorstand Wolfgang Wilhelm Reich verleumdet werden und

sein Ruf ruiniert werden sollte.



Es ist davon auszugehen, dass diese falschen vorsätzlichen Verleumdungen zu

hohen Schadenersatzforderungen gegen die Kremlin AG führen werden.



Die von der Kremlin AG vorgenommene Strafanzeige, die sich auf vorsätzlich

falsche Tatsachenbehauptungen bezieht, wurde durch die Kremlin AG

zurückgenommen.



Es wurde Strafanzeige gegen Herrn Mindermann und Herrn Bake wegen Verleumdung

u.a. erstattet.



Bezüglich des Zwangsgeldes von der BaFin in Höhe von EUR 140.000 wurde

zwischenzeitlich Kontakt zu der Steuerberatungsgesellschaft der Kremlin AG in

Berlin aufgenommen. Es wurde uns mitgeteilt, dass weder der ehemalige Vorstand

Mindermann noch der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende Bake dem Steuerbüro

Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt haben, damit diese hätte tätig werden

können. Die Unterlagen für die Erstellung z.B. des Halbjahresberichts zum

30.06.2016 lagen der Kremlin AG vor, wurden an den Steuerberater jedoch nicht

übersandt.



Sollte der Gesellschaft aus diesem Sachverhalt und den Versäumnissen ein Schaden

entstehen, wird die Kremlin AG gegen die ehemaligen amtierenden Organe

Mindermann, Bake und Deibert rechtlich vorgehen.



Das Aufsichtsratsmitglied Kenntner forderte von Anfang an einen anderen Vorstand

zu bestellen, wogegen sich die Aufsichtsratsmitglieder Bake und Deibert

weigerten. Die Verantwortung für das Zwangsgeld in Höhe von EUR 140.000 tragen

Herr Mindermann, Herr Bake und Herr Deibert.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



