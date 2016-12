In Kronshagen bei Kiel ist am Mittwoch eine Frau auf einem Gehweg angezündet worden: Die 38-Jährige starb nach Angaben der Polizei am Nachmittag an ihren schweren Verbrennungen. Demnach hatte der Täter die Frau mit einer noch unbestimmten Flüssigkeit übergossen und anschließend in Brand gesetzt.

Ein Tatverdächtiger sei in Tatortnähe festgenommen worden. Der 41-Jährige sei der getrennt lebende Ehemann des Opfers. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.