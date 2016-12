Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Seine Hoheit Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Regent von Dubai, vergab bei der Eröffnungszeremonie des Knowledge Summit 2016 den Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award an drei Gewinner. Organisiert wurde der Summit von der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation (MBRF) vom 5. bis 7. Dezember 2016 im Grand Hyatt Dubai Hotel.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161206/446160 )



Unter dem Thema "Knowledge... Present and Future" (Wissen... Gegenwart und Zukunft) brachte der dreitägige Summit bekannte Minister, Führungskräfte und Intellektuelle zusammen, um Wissensproduktion und -verbreitung zu fördern.



Die drei Gewinner des Preises in Höhe von 1 Million $ waren Melinda Gates, Mitvorsitzende der Bill & Melinda Gates Foundation, Masdar, Abu Dhabi Future Energy Company und The Arab Thought Foundation unter Vorsitz von Seiner Königlichen Hoheit Prinz Khalid Al Faisal. Der Preis wurde im Namen von Frau Gates von Hassan Al-Damluji, dem Leiter für Nahost-Beziehungen von der Bill & Melinda Gates Foundation, entgegengenommen.



Melinda Gates kommentierte den Gewinn des Preises: "Es ist eine Ehre, dass die Arbeit unserer Stiftung durch seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum durch diesen namhaften Preis ausgezeichnet wird. Bill und ich sind der Überzeugung, dass Wissen der Schlüssel zur Lösung der größten weltweiten Probleme ist. Wir sind stolz darauf, mit den VAE zusammenzuarbeiten, um Innovationen und Einblicke zu schaffen, sodass mehr Menschen gesunde und produktive Leben führen können."



Seine Eminenz Jamal bin Huwaireb, Geschäftsführer der MBRF, erklärte: "Mit dem Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award werden intellektuelle und kreative Errungenschaften durch die Ehrung der Innovatoren hinter den globalen Bemühungen, Wissen zu produzieren und zu verbreiten, anerkannt sowie dazu ermutigt, mit den Anstrengungen fortzufahren. Der Preis spiegelt Dubais Entschlossenheit wieder, ein kompetitives Umfeld zu schaffen, das Innovationskultur und Kreativität fördert."



Seine Eminenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Staatsminister und Vorsitzender von Masdar, erklärte: "Ich fühle mich geehrt, diesen angesehenen Preis zu erhalten, mit dem Institutionen, die im Bildungsbereich arbeiten, sowie Innovationen in den VAE und darüber hinaus gefördert werden, womit der zukunftsweisenden Vision der VAE Ausdruck gegeben wird."



Die Arab Thought Foundation ist ein internationale, unabhängige Nichtregierungsorganisation, die im Jahr 2001 mit der Leitmission gegründet wurde, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des arabischen Raums zu fördern. Die Stiftung startet Entwicklungsinitiativen, -programme und -events, um kulturelle Partnerschaften zu unterstützen, die Innovation fördern.



OTS: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation (MBRF) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115476 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115476.rss2



Pressekontakt: Lina Al Anani lina.alanani@mbrf.ae +971-509023333