Berlin (ots) - Durch die öffentliche Debatte patrouillierende immer mal wieder auch Sprachpolizisten. Sie vermögen allerdings wenig ausrichten gegen die frei flottierende Wut, mit der in den digitalen Welten beinahe alles ungeschützt zur Sprache kommen kann. Wer von der Herrschaft der politischen Korrektheit spricht, hat noch eine Vorstellung von einer klar strukturierten bürgerlichen Öffentlichkeit, in der einige wenige über den Zugang zu den kommunikativen Kanälen entscheiden. Wie abwegig diese Vorstellung mittlerweile ist, zeigt die Debatte über das nicht gerade souveräne Verhalten der Tagesschau-Redaktion eben leider auch.



OTS: Berliner Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100787 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100787.rss2



Pressekontakt: Berliner Zeitung Redaktion Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00 Fax: +49 (0)30 23 27-55 33 bln.blz-cvd@berliner-zeitung.de