BUWOG Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf von 1.146 Wohnungen in Österreich

DGAP-News: BUWOG AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf BUWOG Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf von 1.146 Wohnungen in Österreich

07.12.2016 / 19:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die BUWOG Group hat am 07. Dezember 2016 einen Vertrag zum Verkauf von 1.146 Wohnungen mit rund 89.000 m² Gesamtmietfläche im österreichischen Bundesland Tirol unterzeichnet (rund 4,8% des österreichischen Portfolios). Die BUWOG setzt damit ihre strategische Fokussierung in Österreich auf die Bundeshauptstadt Wien fort.

Ein durch den Abgang der jährlichen Nettokaltmieteinnahmen und den Entfall möglicher Einzelwohnungsverkäufe aus dem Verkaufsportfolio vom Unternehmen erwarteter negativer Einfluss auf den Recurring FFO von knapp EUR 4 Mio. p.a. kann durch die am 27. Oktober 2016 bekannt gegebenen Refinanzierungsmaßnahmen kompensiert werden. Gleichzeitig generiert die BUWOG aus dem Verkauf einen freien Cash Flow von rund EUR 90 Mio. nach Tilgung von Schulden und vor Steuern, mit dem die Wachstumsstrategie in Deutschland weiter vorangetrieben werden soll. Über den Verkaufspreis des Tirol-Portfolios wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion wird bis Mitte 2017 erwartet.

Über die BUWOG Group

Die BUWOG Group ist der führende deutsch-österreichische Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich und blickt auf eine mittlerweile 65-jährige Erfahrung zurück. Das Immobilienbestandsportfolio befindet sich in Deutschland und Österreich. Neben dem Asset Management der eigenen Bestandsimmobilien wird mit den Geschäftsbereichen Property Sales und Property Development die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors abgedeckt. Die Aktien der BUWOG AG sind seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien (ATX) und Warschau notiert.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Medienanfragen Österreich:

Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen GmbH T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at

Medienanfragen Deutschland: Investor Relations:

Peter Dietze-Felberg Holger Lüth RUECKERCONSULT GmbH BUWOG AG T: +49 (0)30 2844 987-62 T +43 (0) 1 87828 1203 dietze@rueckerconsult.de holger.lueth@buwog.com

07.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BUWOG AG Hietzinger Kai 131 1130 Wien Österreich Telefon: +43 1 87 8281130 Fax: +43 1 87 8285299 E-Mail: investor@buwog.com Internet: www.buwog.com ISIN: AT00BUWOG001 WKN: A1XDYU

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

527871 07.12.2016

ISIN AT00BUWOG001

AXC0237 2016-12-07/19:05