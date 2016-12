Essen (ots) - Die Sache ist schon paradox. Da klagen einerseits Schüler über den Dauerstress im Klassenraum, anderseits kritisieren jetzt große deutsche Lehrerverbände, dass die Jugendlichen trotz langer Unterrichtstage nicht unbedingt mehr lernen. Es seien sogar die Ansprüche gesenkt worden, damit junge Menschen zu guten Abschlüssen kommen. Was ist es denn nun?



Man muss kein Abitur haben um zu wissen, dass besonders großer Stress nicht immer auch besonders gute Ergebnisse bringt. Etwas Neues zu lernen, das ist mehr als nur Formeln von der Tafel abzuschreiben und Vokabeln für den nächsten Test zu lernen. Gelerntes will angewendet werden. Worte in fremden Sprachen wollen geschmeckt und gekaut werden. Zeitgeschichte will debattiert werden. All das geht nicht mal eben zwischen zwei Prüfungen. Doch vielfach ist das genau die Kulisse, die an den Schulen herrscht.



Fraglich ist, ob mehr Leistungsdruck auch tatsächlich zu mehr Leistung führt. Was wir brauchen, sind kreative junge Menschen, die eigenständig Probleme lösen können und nicht nur Fakten wiedergeben.



