Lange waren deutsche Autofahrer von den niedrigen Spritpreisen verwöhnt. Jetzt fällt immer öfter die Marke von 1,30 Euro. Und es wird noch teurer - dafür sorgen das Ölkartell Opec und der schwache Euro.

Der Blick auf die Spritpreise verheißt für Autofahrer nichts Gutes. Lange waren sie durch niedrige Preise verwöhnt worden, doch nun fällt immer häufiger wieder die Marke von 1,30 Euro pro Liter Super. Und in den nächsten Wochen und Monaten könnten die Preise noch höher steigen.

Vor allem die Einigung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) auf eine Drosselung ihrer Produktion ist für die Autofahrer eine schlechte Nachricht. Das Ölkartell hatte Ende November beschlossen, die Produktion um 1,2 Millionen Barrel am Tag zu kürzen. Zuletzt hat das Kartell mehr als 30 Millionen Barrel am Tag gefördert. Ein Barrel Rohöl sind rund 159 Liter. Unterstützt wird die Opec durch Russland; das Land gehört zwar nicht zur Opec, will aber seine Produktion ebenfalls drosseln.

"Nachdem sich das Opec-Kartell Ende November in Wien geeinigt hat, die Ölfördermengen erstmals seit 2008 wieder zu drosseln, ist ein signifikanter Anstieg der Kraftstoffpreise spätestens ab dem neuen Jahr wahrscheinlich. Die Umsetzung der Vereinbarung soll am 1. Januar 2017 starten", unterstrich Steffen Bock, Geschäftsführer des Vergleichsportals clever-tanken.de.

