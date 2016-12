NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Mittwoch einen kräftigen Spurt hingelegt und neue Rekorde aufgestellt. Nach einem zögerlichen Start übersprang der US-Leitindex Dow Jones Industrial zunächst die Marke von 19 400 Punkten und nahm schließlich auch locker die Hürde von 19 500 Punkten. Der breite S&P 500 beeindruckte ebenfalls mit einem neuen historischen Hoch.

Die Anleger sind vor den Notenbanksitzungen in Europa und den USA zunehmend optimistischer. Allgemein wird erwartet, dass die EZB an diesem Donnerstag eine zeitliche Verlängerung des milliardenschweren Programms zum Kauf von Staatsanleihen bekanntgeben wird. Die US-Notenbank Fed dürfte angesichts vermehrt starker Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten am kommenden Mittwoch den Leitzins anheben.

Der Dow Jones schloss mit einem Aufschlag von 1,55 Prozent auf 19 549,62 Punkte knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Rekordstand von 19 558,42 Zählern. Der S&P 500 stieg bis auf 2241,63 Punkte und schloss letztlich mit plus 1,32 Prozent auf 2241,35 Zähler nur minimal darunter. Der Nasdaq 100 kletterte ebenfalls um 1,32 Prozent nach oben und beendete den Handel auf 4851,94 Punkten./ck/she

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0259 2016-12-07/22:18