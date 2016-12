Halle (ots) - Der Großbäcker baut mit Fördermitteln ein Werk in Wittenberg und schließt gleichzeitig eins in Weißenfels. Mitarbeiter, die wechseln, erhalten weniger Lohn.



Die Großbäckerei Lieken will in dem im Bau befindlichen Produktionswerk in Wittenberg offenbar keine Tariflöhne mehr zahlen. Nach MZ-Informationen sollen Mitarbeiter aus dem Werk Weißenfels, das 2017 schließt, bei einem Wechsel auf bis zu 25 Prozent ihres Lohns verzichten. Das Land fördert den Neubau in Wittenberg mit elf Millionen Euro. Der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben spricht von "subventionierter Tarifflucht". Die Gewerkschaft NGG nennt das Agieren von Lieken "unverschämt" und will dagegen vorgehen.



