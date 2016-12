Halle (ots) - Mit einem neuen elektronischen Verfahren will das Bildungsministerium Sachsen-Anhalts offene Lehrerstellen schneller besetzen. An diesem Donnerstag-Nachmittag soll nun ein Online-Portal freigeschaltet werden, das Bewerbungen elektronisch entgegennimmt und die Daten sofort auswertet. Hintergrund für die Initiative ist, dass von den im Juni angebotenen 320 Lehrerstellen 109 Posten nicht besetzt werden konnten. Nach Überzeugung von Bildungsminister Marco Tullner (CDU) liegt es unter anderem auch an einem ineffizienten und langsamen Ausschreibungsverfahren. "Wir werden uns nicht damit zufriedengeben, wenn beispielsweise Bewerber abspringen, weil das System lange Wartezeiten produziert", sagte Tullner der MZ. Tullner zeigt sich überzeugt, "dass das elektronische Bewerbungsverfahren die Abläufe optimieren wird". An anderer Stelle ist die Software bereits erprobt: Die Uni Halle vergibt ihre Studienplätze damit.



