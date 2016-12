Bewerber erhöhen ihre Jobchancen, indem sie im Vorstellungsgespräch Fragen stellen. Ein Bewerbungstrainer erzählt, mit welchen Fragen Jobsuchende punkten können und ab welchem Zeitpunkt die Fragerei zu viel werden kann.

In einem gelungenen Vorstellungsgespräch sollte nicht nur der Personaler, sondern auch der Bewerber selbst Fragen stellen. Doch dabei lauern einige Fettnäpfchen. Bewerbungstrainer Hermann Refisch erzählt im Interview, warum es so wichtig ist, dass Bewerber Fragen stellen und mit welchen die Aussichten auf den neuen Job sinken.

Am Ende eines Vorstellungsgesprächs stellt der Personaler in den meisten Fällen die obligatorische Frage "Haben Sie noch Fragen?". Herr Refisch, welche Fragen sollten Bewerber unbedingt stellen?Hermann Refisch: Bewerber sollten die Fragen stellen, von denen abhängt, ob sie selbst weiter an der Position interessiert sind: also Fragen nach dem Aufgabenspektrum, Unterstützung, Perspektiven und über das weitere Vorgehen des Recruitings. Solche Fragen können die Bewerber vorab auch vorbereiten.Elegant ist auch die Frage nach einer Rückmeldung zum Gespräch. So erfährt der Bewerber, wie er gewirkt hat und was er künftig optimieren kann.

Und diese Frage hinterlässt keinen schlechten Eindruck beim Personaler?Bevor der Bewerber diese Frage stellt, sollte er anhand des vorangegangenen Gespräches abschätzen, ob die Frage nach einem Feedback sinnvoll ist. Wenn das Bauchgefühl dem Bewerber sagt, dass die Frage in diesem Moment angebracht ist, sollte er sie durchaus ...

