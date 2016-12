Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ITALIEN - Die italienische Protestbewegung Fünf Sterne hat ihre Forderung nach einem Referendum über den Euro bekräftigt. "Der Euro und Europa sind nicht dieselbe Sache", sagte der führende Fünf-Sterne-Politiker Alessandro Di Battista der Welt. "Wir wollen lediglich, dass die Italiener über die Währung entscheiden." Der Euro habe zu einem Verlust der Kaufkraft, niedrigen Gehältern, sozialem Zerfall und Arbeitslosigkeit geführt. "Wenn Europa nicht implodieren will, muss es akzeptieren, dass es so nicht weitergeht", sagte Di Battista. (Die Welt S. 6)

EUROPÄISCHE STAATSANWALTSCHAFT - Die EU-Kommission droht Ungarn und Polen im Falle einer Blockade der geplanten EU-Ermittlungsbehörde mit finanziellen Konsequenzen. "Es ist nur fair zu sagen, dass die Beteiligung an der europäischen Staatsanwaltschaft in den Verhandlungen um Strukturhilfen eine Rolle spielen könnte", sagte Justizkommissarin Vera Jourova. Sie bestehe auf der Teilnahme der beiden Länder, da diese weit mehr Mittel aus dem EU-Budget erhielten als sie einzahlten. Die europäische Staatsanwaltschaft soll ermitteln können, wenn EU-Fördergelder veruntreut werden oder es zu schweren Fällen von grenzüberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug kommt. Der Schaden durch veruntreute Fördergelder belief sich 2015 auf mindestens 638 Millionen Euro. (Handelsblatt S. 11)

WAHLRECHT - Die Union drängt die SPD zu einer Reform des Wahlrechts noch vor Ende der Legislaturperiode - notfalls auch gegen den Widerstand der Opposition. CDU/CSU-Fraktionsvize Stephan Harbarth sagte der Südwest Presse: "Wir wollen uns bis Ende Januar mit der SPD auf ein neues Berechnungsmodell einigen. Die Zustimmung von Linkspartei und Grünen ist wünschenswert, aber nicht notwendig." Kommende Woche würden die Fraktionsspitzen erneut verschiedene Optionen zur Wahlrechtsreform erörtern. (Südwest Presse)

CDU-PARTEITAG - CSU-Chef Horst Seehofer reagiert auf den CDU-Parteitag weitgehend positiv. "Die Gesamtentwicklung ist gut", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Kanzlerin Angela Merkel und die CDU bewegten sich auf die CSU zu. Seehofer betonte aber auch, dass es noch viel Arbeit gebe. "Wir sind noch längst nicht über den Berg", sagte er. Seehofer forderte politische Beschlüsse konsequenter umzusetzen. "Entscheidend ist, dass das, was man politisch beschließt, auch geschieht", sagte er. Der Vollzug reiche bislang nicht aus, man brauche etwa Rückführungen von Flüchtlingen "in vorzeigbarer Zahl". Das betreffe nicht nur den Bund, sondern auch die Länder. "Da bin ich auch selbstkritisch", sagte Seehofer dem Blatt. (Süddeutsche Zeitung S. 5)

APOTHEKEN - Der Streit um ein mögliches Verbot des Versandhandels von rezeptpflichtigen Medikamenten spitzt sich zu. Nun soll der Bundestag darüber abstimmen. "Gesetzgeber und Gerichte in Deutschland müssen entscheiden, ob die Arzneimittelversorgung als primär gesundheitspolitisches oder wie beim EuGH vor allem als handelspolitisches Anliegen anzusehen ist", heißt es in dem entsprechenden Antrag der Linken, der heute an den Bundestag übermittelt wurde. "Wir wollen, dass sich alle Fraktionen im Bundestag jenseits von Sonntagsreden bekennen müssen: für die Stärkung der Apotheke vor Ort oder für Deregulierung", begründete Kathrin Vogler, gesundheitspolitische Sprecherin der Linksfraktion den Vorstoß. Im Oktober hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass die deutsche Preisbindung für Arzneien auf Rezept gegen EU-Recht verstößt und damit nicht bindend ist für ausländische Versandapotheken. (Welt S. 9)

December 08, 2016

