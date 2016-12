Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Medienkonferenz der EZB eine Verschnaufpause ein und bewegt sich kaum vom Fleck. Unterstützung erhält der Markt von guten Vorgaben aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Vorabend erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 19'500 Stellen geklettert ist und auch der marktbreite S&P einen neuen Rekordstand erreicht hat. Während Finanzaktien und Zykliker weiter zulegen, bremsen aber die Pharmaschwergewichte mit deutlichen Abgaben den Leitindex SMI.

Ein Händler schreibt mit Blick auf die Avancen im Dezember dennoch vom Start eines Jahresendrally. Einerseits setzten die Anleger auf eine Ausweitung der quantitativen Lockerungspolitik der EZB und andererseits werde der Markt von der Aussicht auf steigende Staatsausgaben, tiefere Steuern und einer robusten Konjunktur in den USA befeuert. Am Nachmittag wird damit gerechnet, dass EZB-Chef Mario Draghi nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum in Italien das milliardenschwere Anleihenkaufprogramm um weitere sechs Monate verlängert und Hinweise zur künftigen Geldpolitik geben wird.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 9.30 Uhr 0,09% auf 7'937,11 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, steigt mit 0,36% auf 1'283,60 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) mit 0,09% auf 8'673,70. Von den 30 wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...