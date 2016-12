Zürich - Nach 13 Jahren als CEO übergibt Inhaber Peter Kupper per 1.1.2017 die operative Führung der Digicomp an Bak-Heang Ung und konzentriert sich auf die strategische Arbeit als VR-Präsident. Seit 2006 bei der Digicomp und seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung, garantiert Baki Ung Kontinuität in Strategie, Qualität und Kundenbetreuung.

«Peter Kupper übergibt mir eine kerngesunde, strategisch hervorragend positionierte Digicomp. Das sah im Jahr 2003 nach dem Crash der Internetblase noch ganz anders aus. Er hat es als Pionier verstanden, unsere Weiterbildungslösungen auf die Bedürfnisse von Unternehmen auszurichten», lobt die diplomierte Betriebsökonomin Bak-Heang Ung die visionäre Geschäftsführung von Peter Kupper. «Für das in mich gesetzte Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich.»

Bak-Heang Ung übernimmt als CEO den Vorsitz der Geschäftsleitung der Digicomp Gruppe; dazu gehören die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...