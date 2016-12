BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 07-December-16



Boost FTSE 100 3x 07/12/2016 IE00B88D2999 25186 GBP 4190274.931 166.3731808 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 07/12/2016 IE00B7VB3908 275349 GBP 6499744.339 23.60547647 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 07/12/2016 IE00B7SD4R47 79872 EUR 11980866.77 150.000836 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 07/12/2016 IE00B8JF9153 687064 EUR 8742466.856 12.724385 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 07/12/2016 IE00B878KX55 52560 EUR 9303513.664 177.0074898 Daily ETP



Boost ShortDAX 07/12/2016 IE00B8GKPP93 408444 EUR 4753672.022 11.6384915 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/12/2016 IE00B7Y34M31 62130 USD 22227343.76 357.7554122 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 07/12/2016 IE00B8K7KM88 2597545 USD 31117561.51 11.9796044 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/12/2016 IE00B8W5C578 13430 USD 6232901.285 464.1028507 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 07/12/2016 IE00B8VZVH32 1630187 USD 12736516.05 7.8129172 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/12/2016 IE00B7ZQC614 149364717 USD 155023742.8 1.0378873 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 07/12/2016 IE00B7SX5Y86 272036 USD 22516643.31 82.7708219 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 07/12/2016 IE00B8HGT870 489750 USD 9634682.345 19.6726541 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 07/12/2016 IE00B6X4BP29 23741 USD 3470295.923 146.173115 Daily ETP



Boost Copper 3x 07/12/2016 IE00B8JVMZ80 277671 USD 5089486.793 18.3291982 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 07/12/2016 IE00B8KD3F05 19494 USD 2138942.862 109.7231385 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/12/2016 IE00B8VC8061 27749511 USD 35894386.52 1.2935142 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/12/2016 IE00B76BRD76 520132 USD 12620473.28 24.2639816 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 07/12/2016 IE00B7XD2195 3621724 USD 16319068.22 4.505884 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 07/12/2016 IE00B8JG1787 25347 USD 2786982.062 109.953133 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/12/2016 IE00B94QKF15 44861 GBP 2315819.527 51.62211112 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 07/12/2016 IE00B94QKG22 29900 GBP 2223908.544 74.37821219 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 07/12/2016 IE00B94QKC83 21691 GBP 2858763.37 131.794909 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 07/12/2016 IE00BBGBF313 104400 GBP 6652154.652 63.71795644 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 07/12/2016 IE00B94QKJ52 36099 GBP 5902089.19 163.4973044 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 07/12/2016 IE00BBGBF420 11500 JPY 70366867.31 6118.858027 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 07/12/2016 IE00BBGBF537 13500 JPY 191447123.6 14181.26842 Daily ETP



Boost Palladium 07/12/2016 IE00B94QLR02 6085 USD 432365.7216 71.0543503 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 07/12/2016 IE00B94QLN63 14971 USD 1204992.212 80.4884251 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 07/12/2016 IE00B94QL251 8561 USD 777889.4187 90.8643171 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 07/12/2016 IE00B94QKX96 55951 USD 591521.8611 10.572141 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 07/12/2016 IE00B94QKT50 1700 USD 144366.3627 84.9213898 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 07/12/2016 IE00B94QKW89 12694 USD 1205242.972 94.9458777 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 07/12/2016 IE00B94QKS44 6501 USD 478828.6541 73.6546153 Daily ETP



Boost Silver 2x 07/12/2016 IE00B94QL921 19096 USD 1207312.461 63.223317 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 07/12/2016 IE00B94QL699 31638 USD 1617344.184 51.1203042 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/12/2016 IE00B873CW36 768778 EUR 18061743.6 23.4940953 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 07/12/2016 IE00B8NB3063 920888 EUR 45945647.01 49.8927633 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKT09149 12780 EUR 1434015.744 112.2078047 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKS8QM96 113100 EUR 7055940.011 62.3867375 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKT09255 5300 EUR 656630.1048 123.8924726 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKS8QN04 764559 EUR 48310973.82 63.1880258 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKT09479 4750 GBP 611775.889 128.794924 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKS8QQ35 115119 GBP 6596360.944 57.30036696 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKT09032 2500 USD 259441.587 103.7766348 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 07/12/2016 IE00BKS8QT65 186650 USD 15325526.57 82.1083663 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/12/2016 IE00BLS09N40 543050 EUR 14146367.08 26.0498427 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 07/12/2016 IE00BLS09P63 169620 EUR 6417341.338 37.833636 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/12/2016 IE00BLNMQS92 16805 EUR 2735238.095 162.7633499 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/12/2016 IE00BLNMQT00 43300 EUR 1430279.542 33.0318601 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 07/12/2016 IE00BVFZGC04 168653 USD 2899330.639 17.1911003 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 07/12/2016 IE00BVFZGF35 18701 USD 1895496.637 101.3580363 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/12/2016 IE00BVFZGG42 57962 USD 1945488.769 33.5649006 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 07/12/2016 IE00BVFZGH58 27406 USD 2007195.56 73.2392746 Short Daily ETP



Boost Brent 07/12/2016 IE00BVFZGD11 244039 USD 4425449.203 18.1341884 Oil ETC



Boost Gold 07/12/2016 IE00BVFZGK87 106308 USD 2587935.545 24.3437516 ETC



Boost Natural Gas 07/12/2016 IE00BVFZGL94 43466 USD 1425704.999 32.8004647 ETC



Boost BTP 10Y 5x 07/12/2016 IE00BYNXNS22 45750 EUR 2965621.053 64.8223181 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 07/12/2016 IE00BYNXPH56 39676 EUR 2368131.382 59.6867472 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 07/12/2016 IE00BYNXPJ70 26336 USD 2242537.034 85.1510113 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 07/12/2016 IE00BYNXPK85 2133 EUR 222995.0349 104.5452578 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 07/12/2016 IE00BYNXPM00 2233 EUR 166243.139 74.4483381 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/12/2016 IE00BYTYHS72 186516 USD 6575952.795 35.2567758 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 07/12/2016 IE00BYTYHR65 82887 USD 2918498.076 35.2105647 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/12/2016 IE00BYTYHN28 7500 USD 899617.5923 119.9490123 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 07/12/2016 IE00BYTYHM11 11000 USD 668442.9642 60.7675422 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 07/12/2016 IE00BYTYHQ58 999992 USD 4299256.206 4.2992906 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 07/12/2016 IE00BYMB4Q22 13500 EUR 1562795.035 115.7625952 ETP



