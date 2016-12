Freiburg (ots) - Digital-Pioniere kooperieren im Bereich E-Commerce für B2B und B2C



Unter den deutschen Digitalagenturen nimmt anyMOTION (www.anymotion.de) eine besondere Position ein - ebenso wie OXID eSales (www.oxid-esales.com) als Anbieter eines der etablierten Shopsysteme. Beide Unternehmen gehören mit einem Hintergrund von über 10 Jahren im E-Commerce zu den Early Adopters der damals brandneuen Technologie. Seitdem ist viel passiert und die E-Commerce-Branche entwickelt sich rasant weiter. "In unserem schnelllebigen Geschäft muss man stets die neuesten technologischen Entwicklungen aufgreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben", sagt Roland Fesenmayr, Vorstandsvorsitzender der OXID eSales AG. "Das erreicht man auch, indem man Partnerschaften eingeht, die die eigenen Produkte und Dienstleistungen sinnvoll ergänzen. Die Zusammenarbeit mit anyMOTION ist eine solche Partnerschaft. Sie birgt für beide Seiten enormes Potenzial und wird vor allem auch für die Kunden in den Bereichen Prozessorientierung, Kundenfokus und Strategie Vorteile bringen," so Fesenmayr.



Expertise, Kundenservice und Leidenschaft



anyMOTION bietet derweil das komplette Beratungs- und Realisierungsprogramm zur Umsetzung von digitalen Plattformen. "OXID ist mit der bewährten und etablierten E-Commerce Software für die Kundenzielgruppen aus B2B und B2C der ideale Partner für das Angebotsportfolio von anyMOTION. Bei beiden Unternehmen findet sich die richtige Kombination von Expertise, Kundenservice und Leidenschaft. Wir freuen uns daher auf die kommenden Projekte gemeinsam mit OXID", erklärt Andreas Neumann, Geschäftsführer von anyMOTION.



Top-Projekte



Kunden wie CITROËN, PEUGEOT und WEBER-STEPHEN oder ROCKWOOL legen die Umsetzung und Betreuung von Branding-Kampagnen, Shop-Systemen und E-Commerce-Lösungen in die Hände von anyMOTION. Die Agentur verfügt über 60 Mitarbeiter an den Standorten Düsseldorf und Köln und zählt laut BVDW-Ranking zu den 100 größten Internetagenturen in der Bundesrepublik. Zu den besonderen Spezialitäten gehören u.a. Design und User Experience (UX), die nun auch verstärkt dem E-Commerce-Sektor zukommen sollen. anyMOTION arbeitet dazu mit internationalen Werkzeugen aus der Top-Liga, dazu zählen unter anderem PIMcore, eZ publish, Typo3 und Wirecard Online Payment - sowie ab sofort auch OXID eShop.



Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von E-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der OXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertige Webshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen und effizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wie Porsche Design, Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID. Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M, Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulare Standardsoftware wird dabei von über 150 Solution Partnern nach Wunsch implementiert, eine stetig wachsende Open Source-Gemeinde sorgt stets für neue und marktgerechte Impulse, mit der die Software voll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS) decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab.



anyMOTION ist eine Digitalagentur der ersten Stunde. Unsere Mission: Erfolgreiche digitale Kommunikation für unsere Kunden. Seit über 20 Jahren entwickelt die inhabergeführte Agentur innovative Lösungen für etablierte Marken und Unternehmen jeder Größenordnung. Von der strategischen Beratung bis hin zur Realisierung komplexer digitaler Plattformen bietet anyMOTION als digitale Full-Service-Agentur die volle Bandbreite an Leistungen für erfolgreiches E-Commerce - sowohl für B2B als auch B2C. Mit seiner etablierten und bewährten E-Commerce Software für diese Kundenzielgruppen ist Oxid der ideale Partner für das Angebotsportfolio von anyMOTION. Kunden wie CITROËN, PEUGEOT und WEBER-STEPHEN vertrauen auf anyMOTION, wenn es um die Umsetzung und Betreuung von Shop-Systemen und E-Commerce-Lösungen geht. Derzeit beschäftigt anyMOTION über 60 Mitarbeiter an Standorten in Düsseldorf und Köln. Im jährlichen Ranking des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) zählt anyMOTION zu den 100 größten Internetagenturen Deutschlands.



OTS: OXID eSales AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60635 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60635.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen: OXID eSales AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg, Tel.: +49 761 36889-0, Fax: +49 761 36889-29, Web: www.oxid-esales.com, E-Mail: info@oxid-esales.com



PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Tel. 0611/97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de