Der Börsenindex Dax überwindet die Delle, die er seit Februar auszumerzen versucht. Neue Rekorde sind zwar noch nicht in Sicht, aber das Fundament dafür ist geschaffen - vor allem im Ausland und im Turm der EZB.

Börse kann frustrierend sein. Als die Börsenkurse im Januar dieses Jahres - ausgehend von einem Zwischenhoch bei 10.700 Punkten - massiv ins Rutschen gerieten und erst im Februar bei 8750 Punkten ihr Jahrestief erreichten, schien das Jahr für Anleger fast schon gelaufen. Gut die Hälfte der Gewinne der vorangegangenen zwölf Monate waren perdu, der historische Rekord von 12.390 Punkten so fern wie lange nicht. Schwache Wirtschaftsdaten aus China hatten die Börsen in Shanghai um sieben Prozent abstürzen lassen und so die Talfahrt eingeläutet.

An diesem Donnerstag herrscht jedoch wieder Jubelstimmung an der Börse. Zum ersten Mal seit einem Jahr hat der deutsche Leitindex Dax die Marke von 11.000 Punkten deutlich übersprungen, mittags notierte er bei 11.025 Punkten. Damit trotzt die Börse zum wiederholten Male allen - immer noch akuten - Krisen, die normalerweise die Kurse belasten. China-Schwäche, Euro-Schuldenkrise, Brexit-Votum, Trump-Wahl und Italien-Referendum hat der Aktienmarkt letztlich gut verdaut und in eine Stärke umgemünzt. Nach fast genau einem Jahr hat der Dax wieder das Terrain oberhalb von 11.000 Punkten im Visier. Jetzt muss nur noch die Europäische Zentralbank (EZB) mitspielen, dann kann die Kursrally starten.

Auftrieb gab am Donnerstagmorgen die Hoffnung, dass die EZB am Nachmittag ihr gigantisches Wertpapier-Kaufprogramm über den März 2017 hinaus verlängern und so die Finanzmärkte mit weiteren Milliarden fluten wird. Schließlich gilt es weiterhin, die kriselnden Staaten der Euro-Zone, also Griechenland, ...

