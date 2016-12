Lieber Leser,

eine ehemalige Bankangestellte der Bank of Ireland muss vor Gericht erscheinen, nachdem sie anscheinend 105.000 Euro von Bankkunden über einen Zeitraum von vier Jahren gestohlen hat. Sie wird damit belastet, 187 Diebstähle und 4 Fälle von Computerbetrug im Zeitraum von 2009 bis 2013 begangen zu haben. Die Behauptung steht im Raum, dass die Mitarbeiterin Beträge in Höhe von 100 Euro bis 2.000 Euro von drei Kunden der Bank of Ireland illegal abgezweigt hat. Bezüglich des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...