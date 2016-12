Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach den Avancen der letzten Tage eine Verschnaufpause eingelegt. Zwar startete der Leitindex SMI dank guter Vorgaben aus den USA und Asien noch mit einer festeren Tendenz in den Tag, jedoch wechselte er im Verlauf des Morgens das Vorzeichen und büsst nun leicht an Wert ein. Grund dafür sind die Abgaben der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche, dagegen klettern Credit Suisse weiter in die Höhe. Auch warten die Anleger nun gespannt auf die Entscheide aus der EZB-Zinssitzung.

Die Börsianer hoffen, dass EZB-Chef Mario Draghi mit Blick zurück auf die gescheiterte Abstimmung zur italienischen Verfassungsreform bereits heute eine Verlängerung der Anleihenkäufe bekanntgibt und noch nicht von einer geldpolitischen Straffung sprechen wird. Die Börsenstimmung sei nämlich gut und der Weg derzeit für ein Jahresendrally frei, so ein Händler. Nebst der lockeren Geldpolitik in Europa werde der Markt von der Aussicht auf steigende Staatsausgaben, tiefere Steuern und einer robusten Konjunktur in den USA befeuert.

Bis um 11.55 Uhr verliert der Swiss Market Index (SMI) 0,18% auf 7'915,74 Punkte. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,09% auf 1'277,88 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,16% auf 8'651,95. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 16 im Plus und 14 im Minus.

Die CS-Aktien erfreuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...