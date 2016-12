AIXTRON SE: Erlöschen des Übernahmeangebots der Grand Chip Investment GmbH

AIXTRON SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen

08.12.2016 14:03

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

AIXTRON SE: Erlöschen des Übernahmeangebots der Grand Chip Investment GmbH

AIXTRON SE (FSE: AIXA, AIXC; NASDAQ: AIXG), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass die Grand Chip Investment GmbH (GCI) heute mitgeteilt hat, dass das am 29. Juli 2016 veröffentlichte freiwillige öffentliche Übernahmeangebot der GCI zum Erwerb aller Aktien, einschließlich durch ADSs repräsentierter Aktien, der AIXTRON SE (AIXTRON) wegen des Ausfalls einer Angebotsbedingung erloschen ist.

Laut der Mitteilung der GCI ist aufgrund des am 2. Dezember 2016 durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten erteilten Verbots der Übernahme des US- Geschäfts von AIXTRON durch die chinesische Bieterin die Bedingung einer Genehmigung der Transaktion durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) bzw. den US-Präsidenten aus Ziffer 4.2.2 (ii) der Angebotsunterlage nicht erfüllt.

Damit ist das öffentliche Übernahmeverfahren der GCI beendet, d.h. es kann nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Meldung der GCI kann auf der Webseite des Bundesanzeigers (www.bundesanzeiger.de) abgerufen werden.

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AIXTRON SE Dornkaulstraße 2 52134 Herzogenrath Deutschland Telefon: +49 (2407) 9030-0 Fax: +49 (2407) 9030-40 E-Mail: invest@aixtron.com Internet: www.aixtron.com

ISIN: DE000A0WMPJ6, US0096061041, DE000A2BPYT0

WKN: A0WMPJ, A0D82P, A2BPYT Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A0WMPJ6 US0096061041 DE000A2BPYT0

AXC0150 2016-12-08/14:04