US-Großauftrag für STARAMBA SE

STARAMBA SE / Schlagwort(e): Sonstiges

08.12.2016 15:07

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

US-Großauftrag für STARAMBA SE

Berlin, 8. Dezember 2016 - Der amerikanische Vertriebspartner der STARAMBA SE hat einen Rahmenvertrag mit einem neuen Großkunden in den USA geschlossen. Der Vertrag sieht den Verkauf von bis zu 100 STARAMBA 3D INSTAGRAPH(R) Photogrammetrie-Scannern vor. Mit Abschluss des Rahmenvertrages am heutigen Tage wurde zugleich die Lieferung der ersten 15 Scanner im Volumen von rund 1,1 Mio. USD in Auftrag gegeben.

Der Abruf aller 3D Scanner soll planmäßig bis zum 31. Dezember 2017 erfolgen. Das Vertragsvolumen für die STARAMBA SE beläuft sich somit auf insgesamt bis zu 6,5 Mio. EUR. Diese sollen im Geschäftsjahr 2017 umsatzwirksam werden.

Mit dem Aufbau der 100 Scanner entstehen gleichzeitig 100 Verkaufsstationen für die digitalen und analogen STARAMBA-Produkte.

Kontakt: STARAMBA SE Julian von Hassell Geschäftsführender Direktor Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 34 64 69 845 F: +49 30 34 64 69 841 info@staramba.com www.staramba.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Str. 2 82166 Gräfelfing / München Deutschland T: +49 89 89827227 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

08.12.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STARAMBA SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 | 346 469 845 Fax: E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1K03W5

AXC0176 2016-12-08/15:08