Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prudential von 1437 auf 1469 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das derzeitige Umfeld einer sich belebenden Konjunktur begünstige Versicherer wie die Allianz und Axa, schrieb Analyst Mark Cathcart in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Prudential habe mit am meisten von den geplanten Konjunkturprogrammen des designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie der jüngsten Investorenveranstaltung profitiert. Allerdings seien die Aussichten für das Wachstum in Asien weniger sicher, falls die US-Zinsen weiter stiegen./gl/das

ISIN: GB0007099541