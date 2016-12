Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hong Kong, SAR VR China, 08.12.2016 (pta008/08.12.2016/15:40) - Euro Asia

Premier Real Estate Company Limited (JT9; ISIN: VGG3223A1057) gibt bekannt, dass

die am 02. Juni und 08. Juli 2016 angekündigte Übernahme der Yanxi

Industrial Shanghai Company Ltd ("Yanxi") für unbestimmte Zeit ausgesetzt wird.

Der Grund ist, dass Yanxi bislang nicht in der Lage war, ein Sino-Foreign Joint

Venture zu formen.



Aufgrund der Einstellung der Übernahme, wird der Kaufpreis für Yanxi in

Höhe von 1,26 Millionen Aktien von Euro Asia nicht ausgezahlt. Folgerichtig wird

die verkündete Privatplatzierung annulliert. Sobald die neue Ausrichtung der

Gesellschaft mit einer entsprechenden Verwendung der Mittel feststeht, werden

die Investoren zur erneuten Teilnahme an einer Platzierung eingeladen.



Aufgrund des Aussetzens der Übernahme werden Herr Shen Jie und Frau Sun Yao

das Unternehmen verlassen und Herr Patrick Chan wird die Tätigkeit des Chairman

und Chief Executive Officers wieder aufnehmen.



