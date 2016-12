Stockholm - Der Konjunkturzyklus befindet sich zurzeit eindeutig in einer Abkühlungsphase, die durch mäßigere Unternehmensgewinne sowie eine schleppende Trendwende beim Kreditzyklus bestimmt wird, so die Experten von Nordea.Darüber hinaus stehe die Geldmarktpolitik momentan am Scheideweg, denn während die US-Notenbank die monetären Zügel moderat anziehe, zeige die geldmarktpolitische Lockerung der EZB und der BoJ nur noch begrenzte Wirkung. Dementsprechend würden auch die volkswirtschaftlichen Risiken steigen, da sich der Zyklus in seiner Reifephase befinde. Fiskalische Ankurbelungsmaßnahmen könnten in diesem Zusammenhang neue Impulse geben, sofern sie mit Bedacht konzipiert und weltweit optimal koordiniert umgesetzt würden. Geschehe dies nicht, so würde ein strengeres monetäres Umfeld in Form steigender Zinsen und eines stärkeren USD die Auswirkungen fiskalischer Ankurbelungsmaßnahmen zunichte machen. Fazit: Niedrige erwartete Erträge und ein hohes Maß an politischer Unsicherheit würden für eine zurückhaltende Portfolioausrichtung sprechen, die auf defensive Anlageklassen setze. (08.12.2016/fc/a/m)

Den vollständigen Artikel lesen ...