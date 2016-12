Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Amsterdam (pta010/08.12.2016/15:43) - Das weltweit aktive Solarunternehmen

Photon Energy NV hat neue Aufträge für Service, Monitoring und Betriebsführung

in Tschechien abgeschlossen. Dank den neuen 8,3 MWp hat Photon Energy nun in

Tschechien mehr als 100 MWp im Bereich O&M und kratzt weltweit an der 200

MWp-Marke. Alleine heuer konnte Photon Energy in Tschechien 45 MWp hinzufügen.



Als international aktives Unternehmen ist Photon Energy für internationale

Investoren mit Kraftwerken in Tschechien der ideale Servicepartner. Eine

zentrale Rolle beim Abschluss der neuen Aufträge spielte das Knowhow des Photon

Energy Teams beim Service von zentralen PV-Wechselrichtern (in diesem Fall

Siemens).



"Dank dieser neuen Aufträge sind wir unseres Wissens nach der größte

unabhängige Serviceanbieter auf dem noch sehr heterogenen tschechischen Markt",

sagt Photon Energy CEO Georg Hotar. "Wir haben nun mehr als 100 MWp in

Tschechien und knapp 200 MWp weltweit unter Service und sehen viel Raum für

weiteres Wachstum". Insgesamt stellt Photon Energy nun weltweit

O&M-Dienstleistungen für 194 MWp sicher.



"Als internationales Unternehmen mit Wurzeln in Tschechien sind wir vor allem

für ausländische Investoren ein idealer Partner, da wir den Markt und das

behördliche Umfeld besonders gut kennen", so Hotar.



Von den Kraftwerken, die nun neu ins O&M Portfolio aufgenommen wurden, laufen

7,3 MWp mit zentralen Wechselrichtern der Marke Siemens und werden vom

speziellen "Photon Energy Cardio"-Team gewartet, das sich auf den Service von

zentralen PV-Wechselrichtern spezialisiert. Das Team hat dadurch guten Zugang zu

Ersatzteilen aber auch das Knowhow um schadhafte Komponenten zu reparieren und

die Servicekosten niedrig zu halten.



Heuer schloss Photon Energy den größten O&M Auftrag in seiner Geschichte ab,

als der Energieproduzent Energy 21 dem Unternehmen insgesamt 28,5 MWp an

Kraftwerken anvertraute. Außerdem konnte Photon Energy Cardio seine

spezielle Strangmonitoring-Lösung "SMU" am größten Tschechien PV-Kraftwerk

installieren.



(Ende)



Aussender: Photon Energy N.V.

Adresse: Barbara Strozzilaan 00201, 1083 HN Amsterdam

Land: Niederlande

Ansprechpartner: Jan Krcmar

Tel.: +420 773032182

E-Mail: jan.krcmar@photonenergy.com

Website: www.photonenergy.com



ISIN(s): DE000A1HELE2 (Anleihe), NL0010391108 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg,

Freiverkehr in Hannover; corporates prime in Wien; Freiverkehr in Berlin

Weitere Handelsplätze: Warsaw NewConnect



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1481208180406



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 08, 2016 09:43 ET (14:43 GMT)