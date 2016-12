Der Streit um das Votum gegen den Doppelpass lässt die Partei nicht los. Auf dem CDU-Parteitag wurde überraschend einem Antrag zur Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern zugestimmt.

In der Union zieht der Streit um das Votum des CDU-Parteitages gegen den Doppelpass immer weitere Kreise. CDU-Vize Julia Klöckner verteidigte am Donnerstag den Hinweis von Kanzlerin Angela Merkel, dass sie diesen Beschluss in der Koalition mit der SPD vor der Wahl 2017 nicht umsetzen werde. "Dass sich in dieser Legislaturperiode nichts mehr am Koalitionsvertrag und somit am Regierungshandeln in dieser Sache ändert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...