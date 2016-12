MÜLHEIM/RUHR (dpa-AFX) - Das Bundeskartellamt hat am Donnerstag grünes Licht für die geplante Übernahme von mehr als 60 Filialen der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann durch Rewe gegeben. Die anschließend Weitergabe von Standorten von Edeka an Rewe führe sogar zu einer "relativen Wettbewerbsverbesserung", sagte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, am Donnerstag in Bonn. Die nun durch die Ministererlaubnis zuvor ermöglichte Übernahme aller Kaiser's-Tengelmann-Standorte durch Edeka sei dagegen aus wettbewerblicher Perspektive "nicht erfreulich", so Mundt.

Zuvor hatten die beiden Handelsriesen Edeka und Rewe mit der Unterzeichnung der Verträge die Aufteilung der Supermarktkette besiegelt. Rewe hatte daraufhin die Beschwerde gegen die Ministererlaubnis beim Oberlandesgericht Düsseldorf zurückgezogen, mit der das Unternehmen das Geschäft blockiert hatte./uta/DP/stb

