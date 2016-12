Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - nVision Global Technology Solutions Inc. wurde in der letzten Ausgabe des Magazins Logistics Tech Outlook als einer der besten Anbieter des Jahres 2016 von Lösungen für das Transportmanagement benannt.



Ein Komitee angesehener Experten, Fach- und Führungskräfte im Technikbereich, darunter Verwaltungsratsmitglieder von Logistics Tech Outlook, hat entschieden und nVision Global in die Liste "Top 10 Transport Management Solution Providers 2016" aufgenommen.



nVision Global spezialisiert sich auf Abrechnung, Frachtfinanzprüfung, Frachtzahlung und Datenmanagement weltweit. Das Unternehmen bietet eine vollständige Angebotsplattform für Fracht und alle Arten des Transports. Die "Bid Services" von nVision Global sind ein Paket von vier Angebotsdiensten, die speziell darauf ausgelegt sind, den Arbeitsaufwand zu reduzieren, die Sichtbarkeit auf dem Markt zu verbessern und die Entscheidungsfindung durch Werkzeuge für Optimierung und Zuteilung zu unterstützen.



"Wir sind stolz darauf, nVision Global mit einem Platz in unserem Ranking zu ehren, das eine Elitegruppe von Firmen aufführt, die in der Logistikbranche neue Benchmarks setzen", sagte Linda James, Chefredakteurin von Logistics Tech Outlook.



Über nVision Global



Seit seiner Gründung hat nVision Global sich von einem regionalen Unternehmen für Frachtzahlungen zu einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von Diensten und Software für Frachtfinanzprüfung, Frachtzahlung und Logistikmanagement entwickelt. nVision Global liefert als weltweiter geschäftlicher Partner nicht nur eine schnelle und genaue Lösung für Frachtzahlungen, sondern die besten Datenverwaltungsdienste der Branche, mit denen Kunden die Effizienz der Lieferkette maximieren können. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.nvisionglobal.com/



Logistics Tech Outlook ist ein Technikmagazin, das in Fremont (Kalifornien) erscheint. Es agiert als herausragende Plattform für Unternehmen, ihre innovativen Lösungen zu zeigen, die in der Logistikbranche neue Standards setzen. Die Erkenntnisse des Magazins über die letzten Techniktrends helfen Unternehmen dabei, geschäftliche Probleme zu bewältigen und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.logisticstechoutlook.com



OTS: nVision Global Technology Solutions, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122685 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122685.rss2



Pressekontakt: sales@nvisionglobal.com