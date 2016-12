Von Mark DeCambre und Victor Reklaitis

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist am Donnerstag zwar wieder auf Rekordkurs, bewegt sich aber letztlich kaum. Sowohl Dow-Jones-Index als auch S&P-500 und Nasdaq-Composite markieren Allzeithochs. Für die technologielastige Nasdaq ist es die erste Rekordmarke seit dem 29. November, während es bei Dow und S&P-500 langsam Gewohnheit wird. Echte Euphorie will aber nicht aufkommen. Denn die am Vortag verteilten Vorschusslorbeeren für die Europäische Zentralbank (EZB) sind nach Aussagen aus dem US-Handel etwas verfrüht gewesen. EZB-Präsident Mario Draghi habe nicht alle Hoffnungen befriedigen können. Die positive Aktienreaktion in Europa sei wohl auch dem fallenden Euro geschuldet, doch der aufwertende US-Dollar werde für die Wall Street langsam zum Problem, heißt es. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,2 Prozent auf 19.581 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,1 bzw. 0,3 Prozent.

"Ich denke, die wichtigste Schlagzeile für die Märkte liefert die EZB, denn es sieht so aus, als ob sie etwas den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Die EZB hat derzeit mehr Einfluss auf den S&P-500 als die Fed", sagt Investmentstratege Jack Ablin von BMO Private Bank. Die EZB hat das Wertpapierkaufprogramm zwar verlängert, allerdings wird die Notenbank ab April 2017 monatlich nur noch Wertpapiere für 60 Milliarden Euro statt bislang 80 Milliarden kaufen. Zudem ändert die EZB die Modalitäten des Kaufprogramms, um das Universum des kauffähigen Materials zu erweitern. Anders als Ablin gibt es aber auch "taubenhafte" Interpretationen der EZB-Beschlüsse.

Wenig Auswirkung zeigen die wöchentlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt: Diese fallen zwar etwas schwächer als erwartet aus, weisen zugleich aber eine solide Verbesserung zum Vormonat aus. Positiv gestimmt präsentieren sich die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA. Sie erwarten eine Fortsetzung des US-Wachstums im nächsten Jahr, aber mit einer stärkeren Dynamik. Einer Leitzinserhöhung in der kommenden Woche durch die US-Notenbank stehen die Daten in keiner Weise entgegen.

Chinadaten sorgen für Erleichterung

Leicht stützend wirken überdies gute Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesischen Exporte sind im November nach dem Einbruch im Vormonat leicht gestiegen, Ökonomen hatten ein klares Minus erwartet. "Die chinesischen Konjunkturdaten sind immens gut", sagt ein Marktteilnehmer. Die starken Export- und Importdaten deuteten eine "komplette Trendwende" für China und damit auch die Weltkonjunktur an.

Auch beim Ölpreis schlägt sich dies nieder, denn die Ölimporte nach China sind ebenfalls deutlich gestiegen. So erholt sich der Preis etwas nach drei schwachen Tagen und ist für ein Barrel der Sorte WTI wieder über die 50-Dollar-Schwelle geklettert. Aktuell kostet das Fass US-Leichtöl 50,44 Dollar und damit 1,3 Prozent mehr als zum Vortagesschluss. Der Preis für Brent steigt um 1,1 Prozent auf 53,59 Dollar. Die Zweifel an der Umsetzung der Opec-Förderkürzung hatte zuletzt die Rally gestoppt und Gewinnmitnahmen generiert. Entscheidend dürfte nun der Termin am Wochenende sein, an dem die Opec Ölländer außerhalb des Kartells auf ihren Kurs bringen will.

Euro fällt mit EZB-Aussagen deutlich unter 1,07 Dollar

Der Euro setzt sich nach den EZB-Aussagen nach unten ab und fällt klar unter die Marke von 1,07 Dollar - aktuell geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0625 Dollar um. EZB-Präsident Draghi hat angekündigt, dass die Notenbank künftig auch Anleihen mit Laufzeiten unter zwei Jahren kaufen werde. Auch hat Draghi Anleihekäufe in Aussicht gestellt, selbst wenn deren Rendite unter dem Einlagesatz von minus 0,40 Prozent liegen sollte. Durch diese Maßnahmen vergrößert sich das Universum des kauffähigen Materials erheblich, was auf den Euro drückt.

US-Rentenpapiere geben im Gleichklang mit den europäischen Titeln nach. Für die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen geht es im Gegenzug um 5 Basispunkte nach oben auf 2,39 Prozent. Die Reduzierung des EZB-Kaufvolumens drücke auf die Anleihenotierungen, so Händler. Diese Entscheidung habe Marktakteure überrascht.

Der feste Dollar und das Zurückfahren des Wertpapierkaufvolumens durch die EZB drücken den Goldpreis um 0,2 Prozent auf 1.171 Dollar je Feinunze. Zudem riefen die positiven US-Daten in Erinnerung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen anheben werde, heißt es am Markt.

H&R Block mit Zahlen schwach - Lululemon haussieren

Während Pharmawerte wie schon am Vortag zur Schwäche neigen, nachdem der designierte US-Präsident die Kürzung der Medikamentenpreise angekündigt hatte, laufen Finanzwerte gut. Goldman Sachs und JP Morgan steigen um 1,7 bzw. 0,7 Prozent. Zuletzt hatte sich verschiedene Vorstände der Finanzbranche positiv zur den Geschäftsaussichten geäußert. H&R fallen indes um 5,3 Prozent. Der Finanzchef des Unternehmens sagt zwar, die Senkung der Ausgaben beginne sich auszuzahlen. Zudem kündigt das Steuerberatungsunternehmen einen aggressiven Plan an, um 2017 starke Ergebnisse abzuliefern. Doch die Analysten von BMO monieren, dass die künftige Preisbildung sich nur auf Vorjahresniveau bewegen dürfte.

Der Yoga-Ausrüster Lululemon übertraf mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten, nachdem er in drei der vier vergangenen Quartale noch enttäuscht hatte. Zudem kündigte Lululemon einen 100 Millionen Dollar schweren Aktienrückkauf an. Lululemon springen um 16,6 Prozent nach oben. Costco Wholesale legen um 3,7 Prozent zu. Die Warenhauskette hat starke Absatzzuwächse ausgewiesen. Allerdings fiel der Umsatzgewinn weniger stark aus, da das Unternehmen mit zahlreichen Preisnachlässen operiert hatte.

Für die Aktie von Verint Systems geht es dagegen um über 10 Prozent nach unten. Der Softwarehersteller hat mit seinen Drittquartalsergebnissen die Erwartungen verfehlt, sowohl bei Umsatz wie Gewinn. Ein kapitaler Fehlschlag bei einer fortgeschrittenen Studie zu einem Mittel zur Behandlung von vererbten Nervenleiden lässt die Aktie von Horizon Pharma um 18,2 Prozent einbrechen. Die Papiere des Hausbauers Hovnanian Enterprises verlieren 0,8 Prozent nach schwachen Quartalszahlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.582,28 0,17 32,66 12,38 S&P-500 2.243,15 0,08 1,80 9,75 Nasdaq-Comp. 5.411,43 0,33 17,67 8,07 Nasdaq-100 4.859,09 0,15 7,15 5,79 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 2 Jahre 1,10 0,0 1,10 5 Jahre 1,82 3,0 1,79 7 Jahre 2,19 5,5 2,14 10 Jahre 2,40 5,8 2,34 30 Jahre 3,09 7,1 3,02 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0628 -1,29% 1,0766 1,0764 -2,1% EUR/JPY 121,2975 -0,85% 122,3348 122,29 -17,1% EUR/CHF 1,0791 -0,44% 1,0838 1,0840 -0,8% EUR/GBP 0,8453 -0,79% 0,8510 1,1714 +14,8% USD/JPY 114,14 +0,45% 113,63 113,61 -2,8% GBP/USD 1,2574 -0,61% 1,2651 1,2610 -14,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,35 49,77 +1,2% 0,58 +13,9% Brent/ICE 53,50 53 +0,9% 0,50 +16,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.171,15 1.173,68 -0,2% -2,53 +10,4% Silber (Spot) 17,08 17,12 -0,2% -0,04 +23,6% Platin (Spot) 944,75 940,50 +0,5% +4,25 +6,0% Kupfer-Future 2,62 2,64 -0,7% -0,02 +21,5% ===

