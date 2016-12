Essen (ots) - Gartenausstellung im Ruhrgebiet - dafür haben sie Geld, wird es heute mancherorts heißen. Gartenschauen decken, rein bilanztechnisch, nie ihre Kosten. Und angesichts kaputter Straßen und heruntergewirtschafteter Schulgebäude fallen einem ja tatsächlich dringendere Vorhaben ein, für die Geld benötigt würde.



Aber diese IGA in die Region zu holen, dürfte sich als Gewinn erweisen, ganz jenseits der Frage, was am Ende an möglichen Kosten entstünde. Denn hier wird Geld nicht verpulvert, in eine Show gesteckt, an die sich schon Tage danach niemand mehr erinnert. Hier wird nicht nur für Besucher, sondern vor allem für die Menschen investiert, die im Ruhrgebiet leben und mit ihrem Engagement Teil der Veranstaltung werden können: in schönere Gärten und Parks, in grünere Plätze und Viertel. Manche Grünanlage, die heute ganz selbstverständlich genutzt wird, ist Ergebnis irgendeiner Gartenschau.



Lebensqualität bemisst sich nicht nur an harten, sondern auch an weichen Faktoren. Die IGA wird nicht die Welt aus den Angeln heben. Sie bietet aber Chancen. Das Ruhrgebiet sollte sie nutzen.



