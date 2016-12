Stuttgart (ots) - Mehrstaatlichkeit gehört zur deutschen Wirklichkeit, ohne zu stören. Kinder mit einem deutschen und einen ausländischen Elternteil erwerben in der Regel per Geburtsrecht dauerhaft beide Staatsangehörigkeiten. Gleiches gilt - seit 2014 ohne Zwang, sich zwischen dem 18. und 23. Lebensjahr für einen Pass entscheiden zu müssen - auch für Kinder ausländischer Eltern, wenn sie sich bis dahin acht Jahre in Deutschland aufgehalten haben. Im Übrigen: Mehrstaater können in Deutschland weder zusätzliche Rechte unter Berufung auf eine andere Staatsangehörigkeit beanspruchen, noch sich den mit dem deutschen Pass verbundenen Pflichten entziehen. Übe man sich also im nüchternem Blick. Ohne Überfremdungsangst, ohne Integrationsgesülze. Der Doppelpass ist das falsche Instrument, um im ideologischen Geholze die Keule zu schwingen.



