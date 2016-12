Mit Null- und Negativzinsen sowie unbegrenzten Staatsanleihen-Käufen treibt die EZB, von der Finanzpolitik gedrängt, die Anleger aus Europa zu Investments in den USA - und spielt damit Donald Trump in die Karten.

Die Europäische Zentralbank hat an ihrer letzten Sitzung des Jahres die Marschrichtung für die Geldpolitik im Jahr 2017 festgelegt. Sie belässt die Null- bzw. Negativzinsen am Geldmarkt für 2017. EZB-Präsident Mario Draghi ließ ferner keinen Zweifel, dass diese Zinsen darüber hinaus für eine sehr lange Periode - eher Jahre denn Quartale - weit über 2017 hinaus Gültigkeit haben werde. Zusätzlich setzt die EZB ihr Kaufprogramm für Anleihen von April bis mindestens Dezember 2017 im Umfang von 60 Mrd. Euro pro Monat fort. Damit reduziert sie den monatlichen Betrag um 20 Mrd. Euro gegenüber dem gegenwärtig bis und mit März 2017 begrenzten Programm von 80 Mrd. Euro pro Monat. In diesem Zusammenhang kann man aber nicht von einem Zurücknehmen (‚Tapering') gesprochen werden. Denn die verfügbaren Bestände an Anleihen, welche überhaupt am Markt aufgekauft werden können, schwinden rapid dahin. Draghi erwähnte komplexe institutionelle und rechtliche Vorbehalte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...