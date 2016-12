Seit über 25 Jahren liefert TRIGO Aerospace Business Line umfassende Qualitätslösungen in der ganzen Welt.

TRIGO entwickelt seine hochwertigen Dienstleistungen für den Luft- und Raumfahrtsektor ständig weiter, um Herausforderungen in der Wertschöpfungskette zu beheben, die beispielsweise mit einer stetigen Steigerung der Nachfrage, der Einführung neuer Designs, begrenzten Ressourcenkapazitäten und zunehmendem Kostendruck verbunden sind.

Der Luft- und Raumfahrtbereich von TRIGO ist mit einem Team von mehr als 800 ausgewählten Fachleuten bereits in Europa, Asien und Nordamerika vertreten. Damit ist TRIGO Aerospace Business Line ein wirksamer, zuverlässiger Betrieb, der auch die kniffligsten Herausforderungen ohne geografische Einschränkungen lösen kann.

"Angesichts der rapiden Ausdehnung von TRIGO Aerospace müssen wir sicherstellen, dass unsere Geschäftsleitung auf die besten verfügbaren Mitarbeiter aus der ganzen Welt zurückgreifen kann", erklärte Emmanuel Marquis, Executive Vice President von TRIGO Aerospace Heavy Transportation Business Line. "Es ist mir eine große Freude, Michael Yocum und James Lee bei TRIGO begrüßen zu können."

Michael Yocumkommt als neuer International Sales Key Account Manager des Geschäftsbereichs Aerospace Heavy Transportation zu TRIGO in Toulouse (Frankreich).

Yocum verfügt über 25-jährige Erfahrung im Segment Luft- und Raumfahrt bei bedeutenden Tier-1-Herstellern, die in den Bereichen Technik und Betrieb, Testflug-Support, in kundenseitigen technischen und kaufmännischen Positionen im Außendienst sowie im internationalen Vertriebs-Support für Flugzeughersteller und Betreiber erworben wurde.

James Leekommt als neuer Director of Aerospace Business Development in Nordamerika zu TRIGO.

Lee ist seit mehr als 12 Jahren in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche tätig, in erster Linie in den Bereichen Vertrieb, Implementierung und laufende Ausführung von hochwertigen Lieferkettendiensten. Er ist den Kunden mit seiner Erfahrung bei der Behebung von Leistungsproblemen auf allen Ebenen der Lieferkette behilflich.

ÜBER DIE TRIGO GROUP

TRIGO wurde 1997 gegründet und ist ein multinationales Unternehmen, das Qualitätsmanagement-Lösungen für die Fertigungsindustrie, insbesondere in den Branchen Verkehr und Transport bietet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 7.000 Fachkräfte in über 20 Ländern auf vier Kontinenten. Die Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an Qualitätsprüfungs-, technischen und Management-Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trigo-group.com.

