Die britische Investmentbank HSBC hat die Deutsche Post mit "Buy" und einem Kursziel von 35,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Deutsche Post sei gut aufgestellt, um von den Wachstumstrends im Post- und Paketgeschäft zu profitieren, schreibt Andrew Lobbenberg und sein Team in einer am Freitag veröffentlichten Studie des Instituts. Das Unternehmen habe gegenüber seinen Mitbewerbern deutliche Wettbewerbsvorteile und die Fähigkeit, nachhaltig ein Gewinnwachstum zu generieren./stk/fbr

ISIN: DE0005552004