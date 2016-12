Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Kempten (pta014/09.12.2016/10:15) - Vollplatzierung der Anleihe 2015/2020 mit 50

Mio. Euro abgeschlossen

Kempten, 09. Dezember 2016 - Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH hat heute

die Platzierung der 3,75% Unternehmensanleihe 2015/2020 (WKN A1683U, ISIN

DE000A1683U7) im Volumen von EUR 50 Mio. abgeschlossen. Im Verlauf der

Zeichnungsfrist wurde die Anleihe bei Privatanlegern und Institutionellen in

Deutschland, Österreich und Luxemburg platziert.

Der Umtausch aus der alten Anleihe 2014/2016 betrug rund EUR 6,25 Mio.

Institutionelle und private Anleger zeichneten zusätzlich im Rahmen des

öffentlichen Angebotes und der Privatplatzierung rund EUR 43,75 Mio. Die Anleihe

2015/2020 hat eine Laufzeit bis zum 29. Dezember 2020 und einen Kupon von 3,75%.

Die Anleihe ist im Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im

Segment HIGH RISK MARKET gelistet.

Der Emissionserlös dient u.a. dem Ausbau des Immobilienportfolios. Nach

Auffassung der Emittentin zeigt das Platzierungsergebnis in einem bestehenden

herausfordernden Marktumfeld für Mittelstandsemittenten, dass die eingeleitete

Neuausrichtung des operativen Geschäfts positiv aufgenommen wird.

Die Geschäftsführung bedankt sich für das Vertrauen der Anleger in die

Emittentin und deren Unternehmensstrategie.



Investor Relations

Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH

Beethovenstrasse 18, 87435 Kempten

T: +49 831 58098-25

kontakt@rea-beteiligungen.de



(Ende)



Aussender: Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH

Adresse: Beethovenstraße 18, 87435 Kempten

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Ulrich Jehle

Tel.: +49 831 58098-25

E-Mail: u.jehle@rea-beteiligungen.de

Website: www.rea-beteiligungen.de



ISIN(s): DE000A1683U7 (Anleihe)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, High

Risk Market in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



