Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Essilor von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 117 auf 113 Euro gesenkt. Analyst Michael Jüngling begründete das bessere Votum für die Papiere des Brillenglasherstellers in einer Studie vom Freitag mit der Erwartungen einer beschleunigten Umsatzentwicklung. Rückenwind erwartet er dabei wegen des starken US-Dollars und der Aussicht auf Steuersenkungen in den USA. Er nahm zugleich aber kleinere Anpassungen an seinem Bewertungsmodell vor./tih/fbr

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0031 2016-12-09/13:02

ISIN: FR0000121667