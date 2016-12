Berlin/München (ots) - Media Impact hat mit der Bank ING-DiBa erstmals eine Premium-Kampagne via Programmatic realisiert. Dazu gehörten prominente Werbeflächen auf der Homepage von BILD.de. Die Aussteuerung der Kampagne wurde in Kooperation mit der Serviceplan-Tochter mediascale umgesetzt. Mit einer solchen sogenannten Programmatic-Guaranteed-Kampagne sichern sich Media Impact Kunden Premium-Branding-Platzierungen. Die Buchungen werden dabei automatisiert abgewickelt. Ein Versenden von Aufträgen und Werbemitteln entfällt bei diesem innovativen Produkt.



Carsten Schwecke, Chief Digital Officer von Media Impact, zur erfolgreichen Premiere: "Die programmatische Umsetzung der ING-DiBa Kampagne zeigt, dass Media Impact auch Homepagebelegungen bei entsprechender Datenbasis zur gezielten Kundenansprache einsetzen kann."



Julian Simons, Geschäftsführer bei mediascale, einer führenden Agentur für integrierte, datengestützte Marken- und Vertriebskommunikation und Kooperationspartner von Media Impact, ergänzt: "Für uns ist es entscheidend, bei all unseren Kommunikationsmaßnahmen den Interessenten mit der für ihn relevanten Botschaft zu erreichen. Dass das mittels Automatisierung und Daten auch auf Homepages anwendbar ist, konnten wir nun auch mit dieser Kampagne unter Beweis stellen."



