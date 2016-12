HAMBURG (dpa-AFX) - Die HSH Nordbank sieht sich mit einem gestiegenen Gewinn für den beginnenden Verkaufsprozess gewappnet. Unter dem Strich habe die Landesbank für Hamburg und Schleswig-Holstein in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettogewinn von 163 Millionen Euro erzielt, teilte die Bank am Freitag mit. Im Vorjahreszeitraum waren es 24 Millionen Euro. Vorstandschef Stefan Ermisch rechnete am Freitag in Hamburg trotz einer unverändert schwierigen Situation an den Schiffsmärkten nach wie vor mit schwarzen Zahlen für das Gesamtjahr.

Das Institut rüstet sich für den Eigentümerwechsel. Die 2009 durch staatliche Hilfen gerettete Bank soll aufgrund von EU-Vorgaben bis 2018 verkauft werden. Die Tendenz gehe dahin, dass die Bank die Ländergarantie über 10 Milliarden Euro für drohende Verluste vollständig in Anspruch werde nehmen müssen, ergänzte der HSH-Chef.

Für den Verkauf der Landesbank gibt es erste Vorgespräche mit potenziellen Investoren, berichtete Ermisch. Die Länder werden dem Vernehmen nach Ende Januar 2017 mit dem offiziellen Verkaufsprozess beginnen. Die Landesbank soll als Ganzes, kann den Angaben zufolge aber auch in Teilen verkauft werden. Gelingt dies nicht, würde sie abgewickelt werden.

Ein Teil ist die Kernbank, die in den ersten drei Quartalen des Jahres einen Gewinn vor Steuern von 535 Millionen Euro erzielte, nach 347 Millionen im Vorjahreszeitraum. "Wir sind traditionell stark im gewerblichen Immobiliengeschäft und haben im Wettbewerb um Mittelstandskunden viel Boden gutgemacht", resümierte Ermisch. Die Kernbank sei nahezu altlastenfrei. Bei ihr aktuell vorhandene Schifffahrtskredite im Volumen von 7,1 Milliarden Euro sind demnach gesund.

Die faulen Kredite der Schifffahrtssparte, die 2009 maßgeblich die Bank ins Trudeln brachte und die Länder-Garantie auslöste, wurden im Buchwert von fünf Milliarden Euro zur Jahresmitte an die Abbaubank übertragen. Sie nehme den wesentlichen Teil der Garantie (85 Prozent) in Anspruch, teilte die HSH mit. Die Bilanzsumme der Abbaubank liegt aktuell noch bei 23 Milliarden Euro.

Ein übriges faules Marktportfolio - darunter Immobilien- und Unternehmenskredite - im Volumen von 3,2 Milliarden Euro soll zur Hälfte bis Jahresende verkauft werden. "Ich bin zuversichtlich. Das Investoreninteresse hieran ist groß", sagte Ermisch. Über die Höhe der Verkaufsabschläge konnte er noch keine Angaben machen. Die zweite Hälfte dieser Kredite soll bis Mitte nächsten Jahres veräußert sein.

Das Institut hatte Ende September 2226 Vollzeitstellen nach 2384 zum Vorjahresmonat./wsz/akp/DP/stb

AXC0142 2016-12-09/13:26