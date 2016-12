Dass Millionen Menschen Schutz in Deutschland suchten, habe einige verunsichert, sagt die Integrationsbeauftragte. Ihre Sorgen müsse man ernst nehmen. Der AfD wirft sie vor, mit Pseudo-Fakten auf Stimmenfang zu gehen.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz, hat der AfD vorgeworfen, die Stimmung im Land zu vergiften. Sie glaube, "dass es eine bestimmte Partei heute nicht zu solchen Werten bringen würde", wenn die Flüchtlinge nicht gekommen wären, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Diese neue Partei habe auf dem Rücken der Flüchtlinge "eine Stimmung gemacht, die leider auch nicht immer nur mit der Wahrheit zu tun hat".

In ihrem ersten Lagebericht über die Situation der Zuwanderer warnt Özoguz vor Neid-Debatten und Verteilungsängsten. Die Sorgen, die es in Teilen der Bevölkerung gebe, dürfe man "weder ignorieren, noch vorschnell als Ausländerfeindlichkeit abstempeln", heißt es in dem Bericht "Teilhabe, Chancengleichheit und Rechtsentwicklung in der Einwanderungsgesellschaft Deutschland", der am Freitag vom Bundeskabinett beschlossen wurde.

Özoguz warnte vor denjenigen, "die versuchen, ein Bild zu schüren, dass die Kriminalität ...

