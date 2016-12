Partnerschaft verbindet Sofia Connects tiefverankerte Präsenz und Megaports Kompetenz für Software Defined Networking und Cloud-Zugang.



Brisbane, Australien (ots/PRNewswire) - Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltungen auf Basis von softwaredefiniertem Networking (SDN), gibt bekannt, dass die Anfang dieses Jahres von Megaport akquirierte Omnix Group EAD eine strategische Partnerschaft mit Sofia Connect EOOD ("Sofia Connect") eingegangen ist, einem führender Wholesale Carrier mit Hauptsitz in Bulgarien, der als Gateway-Anbieter Carrier aus dem Balkan, dem Kaukasus und dem Nahen Osten mit den Internet-Hubs des Westen verbindet.



Diese Partnerschaft ermöglicht es Sofia Connect, Megaports SDN-Dienstleistungen an die umfangreiche Kundenbasis seines weitläufigen europäischen Netzwerks zu verkaufen. Megaport ist Wegbereiter der ersten Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Konnektivität von jedem Ort und jedem Gerät aus direkt zu verwalten. Die Kunden erhalten mit Megaports SDN elastische Bandbreite, bezahlen nur, was sie tatsächlich verwenden und können ihren Bedarf je nach Geschäftslage anpassen.



Sofia Connect bietet Breitband- und Telekommunikationsdienste in den mittel- und westeuropäischen Ländern und für die Balkanregion, die Ukraine, Georgien und Armenien an. Die Dienstleistungen umfassen Datentransport, Internet-Zugang, Colocation und Hosting-Lösungen. Sofia Connects Kunden haben direkten, sofortigen und skalierbaren Zugang zu Megaports globalem Ökosystem von über 200 Dienstleistern, darunter große Cloud-Services wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Megaport bietet auch Konnektivität zu führenden Internet-Exchange-Dienstleistern.



"Sofia Connect ist führend bei Netzwerken, nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus", erklärte Denver Maddux, CEO von Megaport. "Seine Erfahrung und Glaubwürdigkeit machen das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Wegbereiter für Netzwerkdienste an Standorten, die weit über den aktuellen Megaport-Footprint hinausreichen und sich auf Städte mit steigender Nachfrage nach Cloud-Netzwerken erstrecken. Unsere jeweiligen Präsenzen ergänzen sich sehr stark und bieten eine hervorragende Abdeckung in ganz Europa. Den Kunden von Sofia Connect eröffnen sich mit dem Zugang zu unseren SDN-Diensten und unserer globalen Präsenz völlig neue Cloud-Anwendungsfälle. Es ist das reinste Vergnügen, mit einem solch großartigen Team arbeiten zu können".



"Megaport verfügt über ein beachtliches Ökosystem an Cloud-Serviceanbietern", sagte Yuliy Nushev, CEO von Sofia Connect. "Wir sind beeindruckt vom Wachstum dieses Cloud-Dienstleister-Ökosystems und der Anzahl der regionalen Cloud-Startrampen im Netzwerk. Dies bringt nicht nur eine beachtliche Auswahl, was Dienstleister angeht, sondern ermöglicht auch eine stärkere Fähigkeit, Traffic für die Performance von Cloud-Anwendungen einzugrenzen und auf Fragen der Datenhoheit einzugehen. Unsere Kunden verlangen eine hochleistungsfähige Cloud-Anbindung, und wir freuen uns sehr, dass wir ihnen mit Megaports branchenführenden elastischen Zusammenschaltdiensten noch mehr Möglichkeiten an die Hand geben können".



Informationen zu Sofia Connect



Sofia Connect ist ein führender Wholesale Carrier mit Hauptsitz in Bulgarien, der sich auf umfassende Konnektivitätslösungen für Carrier, ISPs und Content-Provider aller Größen auf dem Balkan, im Kaukasus und zunehmend auch im Nahen Osten spezialisiert. Sofia Connects Dienstleistungsportfolio umfasst das gesamte Servicespektrum von BGP Transit, Remote Peering, Bandbreitenverwaltung und Wavelength-Diensten bis hin zur Bereitstellung von unbeschalteten Glasfaserleitungen.



Über das Kaukasus-Kabelsystem, ein hochmodernes, durch das Schwarze Meer verlaufendes Seekabel, stellt Sofia Connect die schnellste und sicherste Verbindung aus dem Kaukasus und dem nördlichen Mittleren Osten nach Europa bereit. Eine wachsende Zahl von Carriern in der Region, darunter auch aus Georgien, Armenien und dem Irak, verlassen sich auf die Dienstleistungen von Sofia Connect. Mit einer Upstream-Kapazität von über 200 Gbit/s zählt Sofia Connect zu den größten IP-Transitanbietern in der Region.



Informationen zu Megaport



Megaport ist der weltweit führende Anbieter von elastischen Zusammenschaltdiensten (Elastic Interconnection). Das globale softwaredefinierte Netzwerk von Megaport ermöglicht den Kunden, ihr Netzwerk schnell mit anderen Diensten und Rechenzentren auf der ganzen Welt zu verknüpfen. Die Dienste können direkt von den Kunden über Mobilgeräte, Computer oder unsere offene API gesteuert werden. Die ausgedehnte Präsenz des Unternehmens in Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum, Nordamerika und Europa stellt eine neutrale Plattform bereit, die viele zentrale Rechenzentrumsanbieter in verschiedenen Städten umfasst.



Megaport, angeführt von Branchenveteran Denver Maddux, wurde von einem äußerst erfahrenen Team mit umfangreichem Know-how in der Erstellung von großflächigen globalen Carrier-Netzwerken und Cloud-Konnektivität aufgebaut und verbindet mit seinen mehr als 140 Standorten über 500 Kunden in 36 Märkten und 19 Ländern. Megaport ist Technologie-Partner von Amazon AWS, Partner von Microsoft Azure ExpressRoute und Google Cloud Interconnect-Partner. Für weitere Informationen zu Megaport besuchen Sie bitte megaport.com (https://www.megaport.com/).



