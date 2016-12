Strenesse Zukunft gesichert

Am heutigen Tage wurde ein notariell beglaubigter Vertrag zwischen dem Insolvenzverwalter der Strenesse AG und einer Schweizer Treuhandgesellschaft über den Erwerb der beweglichen Gegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens der Strenesse AG abgeschlossen. Nicht Gegenstand der Transaktion sind die Gesellschaftsanteile an den ausländischen Tochtergesellschaften der Strenesse AG sowie die im Eigentum der Strenesse AG befindlichen Immobilien. Diese werden allerdings an den Erwerber zum Zwecke der Fortführung des Geschäftsbetriebs vermietet. Mit dieser Transaktion werden alle Arbeitsplätze erhalten und die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens gesichert.

