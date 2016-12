Der Dax liegt auf Jahreshoch, die Weihnachtsrally läuft. Mit dem Handelsblatt-Analystencheck können Anleger prüfen, wo Analysten künftig noch Chancen sehen - und von welchen Aktien sie abraten.

Weitere große Kurssprünge trauen die Experten dem Dax zwar nicht mehr zu: In dieser Woche kletterte der deutsche Leitindex in der Spitze auf rund 11.195 Punkte - so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Selbst bis Ende 2017 ist das Aufwärtspotenzial begrenzt.

Die Banken, die ihre Prognosen schon veröffentlicht haben, rechnen in zwölf Monaten im Schnitt mit einem Dax-Stand von gut 11.500 Punkten. Die Luft nach oben ist also dünn, das Allzeithoch bei 12.391 Punkten aus dem April 2015 bleibt in weiter Ferne.

Am zuversichtlichsten sind dabei die Experten von DZ Bank und Helaba. Die Strategen beider Banken können sich vorstellen, dass der Dax in einem Jahr bei 12.000 Punkten steht. Die Dekabank hat ihr Ziel für die nächsten zwölf Monate dagegen nur bei 11.000 Zählern festgelegt.

Auch wenn das Kurspotenzial damit begrenzt ist, hält Dekabank-Aktienmarktstratege Joachim Schallmayer "die Bewertungen am Aktienmarkt in Summe für nicht besonders hoch". Zugleich ist er überzeugt, dass die Aktienauswahl wichtiger wird. Während er defensive Werte wie Getränke- und Nahrungsmittelhersteller bereits für relativ teuer hält, könnten zyklische Aktien punkten. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...