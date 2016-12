NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat zum Handelsbeginn am Freitag die gute Laune weiter dominiert. Der US-Leitindex Dow Jones stieg in der ersten Stunde nach der Eröffnung um 0,08 Prozent auf 19 631,30 Punkte. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 2250,52 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 legte bislang um 0,47 Prozent auf 4882,02 Punkte zu.

Auf das kurz nach Börsenstart veröffentlichte Konsumklima der Universität Michigan hatte der Dow-Index per saldo nur wenig reagiert. Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich im Dezember deutlich aufgehellt und den höchsten Stand seit Januar 2015 erreicht. Die Erwartungen der Volkswirte wurden übertroffen./ajx/stb

