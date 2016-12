Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aufholjagd zu den US-Börsen hat sich am Freitag an den europäischen Märkten fortgesetzt. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 11.204 Punkte - bei 11.232 Punkten markierte der Index ein neues Jahreshoch. Der Euro-Stoxx-50 stieg 0,4 Prozent auf 3.198. Die Börsen befinden sich in einem "Sweet Spot". Die Weltkonjunktur zieht an, die Anleger setzen auf eine Reflationierung der Märkte durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump, das "Nein" der Italiener zur Senatsreform hat keine Verwerfungen in der Peripherie ausgelöst und die Politik der Zentralbanken bleibt weiter extrem akkomodierend.

Zügiger Bailout von Monte dei Paschi erwartet

Während an Europas Börsen übergeordnet weiter gefeiert wurde, spitzte sich die Lage im italienischen Bankensektor zu. Die Aktien von Monte dei Paschi brachen um 10,6 Prozent ein, nachdem die EZB eine Fristverlängerung für die Rekapitalisierung der Bank abgelehnt hatte. Die italienische Bank, die eine Kapitallücke von 5 Milliarden Euro füllen muss, hatte bei der EZB um eine Fristverlängerung bis zum 20. Januar gebeten. Händler rechnen nun mit einem baldigen Bailout, bei dem auch Anleihebesitzer zur Kasse gebeten werden dürften.

Monte dei Paschi zogen auch andere Titel aus dem Sektor mit nach unten: Unicredit verloren 2,3 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,7 Prozent. Europaweit gaben Banken 1,3 Prozent nach. Nach Einschätzung eines Händlers hängt nun viel von den Details des Rettungsplans für die angeschlagene Bank ab. Sollten diese überzeugen, sei es durchaus denkbar, dass der italienische Bankensektor am Montag zu einer größeren Erholungsbewegung ansetze.

Orange zeigt Interesse an Canal Plus

Abgesehen vom Bankensektor war die Nachrichtenlage dünn. Für die Vivendi-Aktie ging es in Paris um 6,5 Prozent nach oben. Orange-CEO Stephane Richard hat Interesse an einem Kauf von Canal Plus von Vivendi signalisiert. "Wenn Canal Plus morgen zum Verkauf stehen würde, dann würde sich Orange das definitiv genauer anschauen", so Richard. Vivendi hatte im Sommer größere Kostensenkungs-Maßnahmen für Canal Plus angekündigt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Tochter zu sichern. Die Orange-Aktie verlor 1,7 Prozent.

Sky-Aktien machten ein Sprung von 26,7 Prozent. 21st Century Fox hat ein informelles Übernahmeangebot für den Bezahlsender abgegeben. Dieses habe einen Wert von 18,5 Milliarden Pfund, teilte der an der Londoner Börse gelistete TV-Sender Sky mit. Vertreter beider Unternehmensgruppen hätten sich auf einen Kaufpreis von 10,75 Pfund je Aktie geeinigt - es sei aber noch nicht sicher, ob es ein verbindliches Übernahmeangebot geben werde. Der Kaufpreis stellt eine Prämie von 40 Prozent dar.

Astrazeneca-Wirkstoff erhält FDA-Zulassung

Astrazeneca gewannen 4 Prozent. Deren Wirkstoff Durvalumab hat von der FDA die Zulassung für die Behandlung von Blasenkrebs erhalten. Der Konzern selbst spreche von einem Meilenstein, sagte ein Händler. Dem Medikament wird Blockbuster-Potenzial eingeräumt. Astrazeneca leidet wie viele Pharmakonzerne unter einer sich ausdünnenden Pipeline. Die Zulassung macht Astra auch als Übernahmekandidat wieder interessanter. In der Vergangenheit hat Pfizer Interesse gezeigt. Auch Novartis soll Interesse an den Briten haben.

Auf ein positives Echo stieß im Handel der Kauf des Kieselsäure-Geschäfts des US-Konzerns J.M. Huber durch Evonik. Der Spezialchemiekonzern zahlt 630 Millionen Dollar. Wie ein Händler anmerkte, liegt der Kaufpreis unter der Erwartung seines Hausanalysten. Überraschend käme ein Kauf jedenfalls nicht. Evonik stärkt mit dem Kauf seine Position in Nordamerika und Asien in einem profitablen und wenig zyklischen Geschäft. Evonik gewannen 0,8 Prozent.

Positiv bewerteten Marktteilnehmer den Ausblick von Fintech. Der Kurs zog um 1,6 Prozent an. Fintech will im kommenden Jahr einen Überschuss von mindestens 15,1 Millionen Euro erzielen. Für das nun ablaufende Jahr hat das Finanztechnologie-Unternehmen 8 bis 10 Millionen in Aussicht gestellt. "Besonders positiv ist die Note des Ausblicks", sagte ein Händler. Fintech selbst meinte, sie stehe mit dem Ausblick auf "der extrem konservativen Seite". Das spreche für weitere Erholungsgewinne im Kurs, so der Händler.

Tom Tailor steigen trotz Kapitalerhöhung

Trotz einer Kapitalerhöhung lagen Tom Tailor fest im Markt. Tom Tailor platzierten gut 2,6 Millionen Aktien zum Stückpreis von 4,90 Euro. Der Kurs stieg dennoch um 1,2 Prozent auf 5,01 Euro. "Die Restukturierung steht weiter im Vordergrund und führt zu Kaufinteresse", sagte ein Händler. Tom Tailor will die neuen Mittel für damit verbundene Maßnahmen verwenden. Außerdem hieß es am Markt, die Kapitalerhöhung sei erwartet worden.

Siltronic brachen um 8,3 Prozent ein. Laut einem Agenturbericht sind die Übernahmegespräche mit einem chinesischen Interessenten an Siltronic gescheitert. Das drückte auch auf den Kurs des Haupteigentümers Wacker Chemie - für die Aktie ging es um 1,8 Prozent nach unten. Gea gewannen 3,1 Prozent, nachdem JP Morgan die Aktie auf "Übergewichten" erhöht hatte. HSBC rät bei der Deutschen Post neu zum Kauf, der zuletzt stark gestiegene Kurs verlor aber mit Gewinnmitnahmen 0,2 Prozent.

Am Devisenmarkt rutschte der Euro unter die Marke von 1,06 Dollar. Die Einheitswährung leidet weiter unter den geldpolitischen Entscheidungen der EZB vom Vortag. Die EZB kann nun Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 30 Jahren kaufen nach bislang 2 bis 30 Jahren. Außerdem hält sich die EZB die Option offen, künftig auch Anleihen zu kaufen, selbst wenn deren Rendite unter dem Einlagesatz von minus 0,40 Prozent liegen sollte. Das sind keine guten Nachrichten für den Euro.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.197,54 +11,75 +0,4% -2,1% Stoxx-50 2.951,29 +31,35 +1,1% -4,8% Stoxx-600 355,38 +3,42 +1,0% -2,9% XETRA-DAX 11.203,63 +24,21 +0,2% +4,3% FTSE-100 London 6.954,21 +22,66 +0,3% +11,4% CAC-40 Paris 4.764,07 +28,59 +0,6% +2,7% AEX Amsterdam 469,77 +3,10 +0,7% +6,3% ATHEX-20 Athen 1.739,56 -19,40 -1,1% -5,1% BEL-20 Bruessel 3.557,53 -7,92 -0,2% -3,9% BUX Budapest 30.588,38 -41,10 -0,1% +27,9% OMXH-25 Helsinki 3.600,53 +13,43 +0,4% +7,2% ISE NAT. 30 Istanbul 92.690,71 -271,68 -0,3% +3,7% OMXC-20 Kopenhagen 857,64 +18,45 +2,2% -15,4% PSI 20 Lissabon 4.626,90 +11,17 +0,2% -12,7% IBEX-35 Madrid 9.169,60 +24,20 +0,3% -3,9% FTSE-MIB Mailand 18.292,65 -135,21 -0,7% -14,6% RTS Moskau 1.110,14 +12,75 +1,2% +46,6% OBX Oslo 617,26 +5,60 +0,9% +14,5% PX-GLOB Prag 1.167,72 +2,44 +0,2% -5,9% OMXS-30 Stockholm 1.534,27 +14,12 +0,9% +6,0% WIG-20 Warschau 1.899,76 -21,32 -1,1% +2,2% ATX Wien 2.598,61 +5,75 +0,2% +8,4% SMI Zuerich 8.099,63 +145,95 +1,8% -8,2% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0540 -0,71% 1,0615 1,0615 -3,0% EUR/JPY 121,4498 -0,03% 121,4834 121,20 -16,3% EUR/CHF 1,0735 -0,52% 1,0791 1,0791 -1,3% EUR/GBP 0,8376 -0,74% 0,8436 1,1832 +13,7% USD/JPY 115,24 +0,70% 114,44 114,17 -1,8% GBP/USD 1,2582 -0,01% 1,2584 1,2558 -14,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,49 50,84 +1,3% 0,65 +16,5% Brent/ICE 54,12 53,89 +0,4% 0,23 +17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.160,31 1.170,75 -0,9% -10,44 +9,4% Silber (Spot) 16,91 17,02 -0,6% -0,11 +22,3% Platin (Spot) 915,70 937,00 -2,3% -21,30 +2,7% Kupfer-Future 2,65 2,62 +1,3% +0,03 +23,2% ===

