Von Markus Fugmann

Der Dax steigt gemütlich über die 11200 Punkte - wieso also Flucht in die Sicherheit? Aber sie findet statt, und zwar an den Märkten für Staatsanleihen, bei denen es volumenmäßig um ganz andere Dimensionen geht als an den Aktienmärkten. Man geht raus aus portugiesischen und vor allem italienischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...