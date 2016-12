DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.197,54 +0,37% -2,14% Stoxx50 2.951,29 +1,07% -4,81% DAX 11.203,63 +0,22% +4,29% FTSE 6.954,21 +0,33% +11,40% CAC 4.764,07 +0,60% +2,74% DJIA 19.672,15 +0,29% +12,90% S&P-500 2.252,87 +0,30% +10,22% Nasdaq-Comp. 5.437,56 +0,37% +8,59% Nasdaq-100 4.889,56 +0,63% +6,45% Nikkei-225 18.996,37 +1,23% -0,20% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,48 +7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,45 50,84 +1,2% 0,61 +16,4% Brent/ICE 54,22 53,89 +0,6% 0,33 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.159,24 1.170,75 -1,0% -11,52 +9,3% Silber (Spot) 16,86 17,02 -0,9% -0,16 +22,0% Platin (Spot) 914,30 937,00 -2,4% -22,70 +2,6% Kupfer-Future 2,65 2,62 +1,3% +0,03 +23,2%

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Die Wall Street bleibt stramm auf Rekordkurs. Der US-Aktienmarkt verbucht nun schon die fünfte Sitzung in Folge Aufschläge. Mit Blick auf die abermaligen Allzeithochs von Dow-Jones-Index, dem marktbreiten S&P-500 sowie dem Nasdaq-Composite sprechen Händler bereits von Gewöhnungseffekten. Unter den Einzelaktien steigern sich Broadcom um 4,9 Prozent. Der Chiphersteller übertraf die Markterwartungen. United Continental erwartet einen etwas geringeren Umsatzrückgang als bislang befürchtet. Die Aktie profitiert mit plus 2,5 Prozent. Erfolg versprechende Studien zu einem Alzheimer-Präparat hieven Biogen um 3,2 Prozent nach oben. Ein gesenkter Umsatzausblick sorgt dagegen für kräftigen Druck auf Duluth Holdings. Der Aktienkurs schmilzt um 22,5 Prozent. Restoration Hardware trifft es fast so hart mit einem Kursabsacker um über 15 Prozent. Die Möbelkette hat enttäuschende Umsätze berichtet. Der Versicherer Athene Holding hat bei seinem IPO knapp 1,1 Milliarden US-Dollar eingenommen. Die Bewertung des Unternehmens beträgt damit 8 Milliarden US-Dollar. Die Aktie legt gegenüber dem Emissionspreis um 10,5 Prozent zu.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Die Aufholjagd zu den US-Börsen hat sich am Freitag an den europäischen Märkten fortgesetzt. Während an Europas Börsen übergeordnet weiter gefeiert wurde, spitzte sich die Lage im italienischen Bankensektor zu. Die Aktien von Monte dei Paschi brachen um 10,6 Prozent ein, nachdem die EZB eine Fristverlängerung für die Rekapitalisierung der Bank abgelehnt hatte. Monte dei Paschi zogen auch andere Titel aus dem Sektor mit nach unten: Unicredit verloren 2,3 Prozent und Intesa Sanpaolo 1,7 Prozent. Europaweit gaben Banken 1,3 Prozent nach. Für die Vivendi-Aktie ging es um 6,5 Prozent nach oben. Orange-CEO Stephane Richard hat Interesse an einem Kauf von Canal Plus von Vivendi signalisiert. Sky-Aktien machten ein Sprung von 26,7 Prozent. 21st Century Fox hat ein informelles Übernahmeangebot für den Bezahlsender abgegeben. Astrazeneca gewannen 4 Prozent. Deren Wirkstoff Durvalumab hat von der FDA die Zulassung für die Behandlung von Blasenkrebs erhalten. Siltronic brachen um 8,3 Prozent ein. Laut einem Agenturbericht sind die Übernahmegespräche mit einem chinesischen Interessenten an Siltronic gescheitert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:13 Do, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0537 -0,74% 1,0615 1,0615 -3,0% EUR/JPY 121,5379 +0,04% 121,4834 121,20 -16,2% EUR/CHF 1,0727 -0,59% 1,0791 1,0791 -1,4% EUR/GBP 0,8378 -0,72% 0,8436 1,1832 +13,8% USD/JPY 115,34 +0,78% 114,44 114,17 -1,8% GBP/USD 1,2578 -0,05% 1,2584 1,2558 -14,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während es an den größeren Handelsplätzen weiter aufwärts ging, gaben kleinere Börsen wie die in Seoul, Singapur und Malaysia etwas nach. Übergeordnet sorgte die Verlängerung des Anleihekaufprogramms der EZB mit der damit verbundenen Aussicht auf weiter ultraniedrige Zinsen für anhaltende Kauflaune. Soichiro Monji, Ökonom bei Daiwa SB Investments erklärte zum kräftigen Plus in Tokio, Anleger, die im früheren Jahresverlauf wegen des erstarkenden Yen Japan den Rücken gekehrt hätten, kämen nun wieder zurück. Andere Akteure erklärten das Plus auch mit dem im Vergleich zum Vortag schwächeren Yen. An der Börse in Schanghai ging es nach einem im November kräftiger als erwartet ausgefallenen Preisauftrieb um 0,8 Prozent nach oben. Dass der Hongkonger Markt zurückhing, war laut Händlern der Schwäche bei Kasinoaktien geschuldet. Auslöser war ein Zeitungsbericht, wonach Chinesen im Spielerparadies Macau künftig nur noch halb so viel Geld von ihren Konten abheben dürfen als bislang. Galaxy Entertainment, Sands China und MGM China rutschten daraufhin um gut 5 bis über 9 Prozent ab. Wynn Macau verloren 7,7 Prozent und in Sydney fiel der Kurs des Kasinobetreibers Crown Resorts um 5,3 Prozent. In Tokio zogen Nintendo um 3,6 Prozent an. Hier habe das ab 15. Dezember weltweit erhältliche Smartphone-Spiel Super Mario für Fantasie gesorgt, hieß es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Bayer und Versant gründen Unternehmen für Stammzellenforschung

Die Bayer AG und der auf die Gesundheitsindustrie spezialisierte US-Investor Versant Ventures wollen ein Unternehmen zur Stammzellenforschung gründen. Der Schritt ist das jüngste Beispiel eines großen Pharmakonzerns, der sich für die Entwicklung neuer und innovativer Medikamente mit einem Wagniskapital- und Biotechnologieunternehmen zusammentut.

Coca-Cola-CEO Muhtar Kent tritt im kommenden Jahr zurück

Der Konzernchef von Coca-Cola, Muhtar Kent, legt sein Mandat im Mai 2017 nieder. Seine Nachfolge tritt James Quincey an, derzeit Chief Operating Officer, wie der US-Getränkekonzern mitteilte. Kent ist seit 2008 als CEO im Amt und werde Chairman des Unternehmens bleiben.

Lufthansa und Pilotengewerkschaft verhandeln wieder

Lufthansa und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) verhandeln bald wieder. In der kommenden Woche werde die VC an den Verhandlungstisch zurückkehren und über die Vergütung für die Piloten sowie eine mögliche Schlichtung sprechen, teilten Lufthansa und die Gewerkschaft mit. Bis Abschluss dieser Beratungen wollen die Piloten nicht streiken.

Lufthansa befördert trotz Streiks 5,9 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat ihr Passagieraufkommen im November trotz des Streiks der Piloten deutlich gesteigert. So nutzten 7,63 Millionen Fluggäste die Konzern-Airlines, das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Auslastung stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 75,8 Prozent. Kumuliert fiel das Wachstum niedriger aus: Von Januar bis November stieg das Passagieraufkommen um 1,6 Prozent auf 101,88 Millionen.

Große Koalition und Grüne einig bei Enthaftung der Atomkonzerne

Der Bundestag dürfte den Atomkonzernen in der kommenden Woche eine schwere Bürde von den Schultern nehmen. CDU/CSU, SPD und Grüne wollen mit ihren Stimmen das Gesetz über die Haftung für den Abriss der Atomkraftwerke und die Lagerung des Atommülls beschließen. Im Kern können sich die Konzerne Eon, RWE, Vattenfall und ENBW gegen die Zahlung eines Risikoaufschlags von rund 6,2 Milliarden Euro von der unsicheren und teuren Suche sowie dem Bau eines Endlagers für den strahlenden Müll freikaufen.

Bahn-Betriebsräte warnen vor Stellenabbau bei DB Cargo

Betriebsräte der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn (DB) haben für Montag zu Protesten gegen die Umbaupläne des Konzerns aufgerufen. "Unsere Leute sind wütend. Der Vorstand will den Abbau von über 2.000 Arbeitsplätzen", erklärte Betriebsrat Reiner Baale aus Hamburg laut DGB Regionalbezirk Nord. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) unterstützt die Aktion.

Evonik kauft Silica-Geschäft von Huber für 630 Mio USD

Der Spezialchemiekonzern Evonik übernimmt das Silica-Geschäft des US-Konzerns JM Huber für 630 Millionen US-Dollar. Der MDAX-Konzern stärkt damit vor allem in Nordamerika und Asien seine Position in diesem profitablen und wenig zyklischen Geschäft, wie die Evonik Industries AG mitteilte. Der Konzern rechnet mit Synergien in Höhe von etwa 20 Millionen Dollar.

Prozess wegen Schlecker-Pleite beginnt am 6. März

Der Prozess gegen den einstigen Drogeriemarktkönig Anton Schlecker und seine Familie wegen möglicher Straftaten im Zusammenhang mit der Schlecker-Pleite beginnt Anfang März. Das Stuttgarter Landgericht teilte offiziell mit, dass ab dem 6. März in dem Verfahren "im Zusammenhang mit der Insolvenz einer Drogeriemarkt-Kette" verhandelt wird.

21st Century Fox bietet für britischen Pay-TV-Anbieter Sky

Der US-Medienkonzern 21st Century Fox verhandelt über einen Kauf des führenden britischen Pay-TV-Anbieters Sky. Fox ist bereits mit rund 39 Prozent an Sky plc beteiligt und will seine Beteiligungen konsolidieren. Die Gespräche sind bereits weit fortgeschritten.

IPO/Chinesische Selfie-App erlöst bei Börsengang 629 Mio USD - Kreis

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 09, 2016 12:25 ET (17:25 GMT)

Das chinesische Startup Meitu hat bei seinem Börsengang in Hongkong offenbar 629 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Hersteller der beliebtesten chinesischen App für "Selfies" preiste seine Aktien am unteren Ende der indikativen Spanne, wie mit der Sache vertraute Personen sagten. Nach dem Börsengang wird das Unternehmen mit 4,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

EZB lehnt Zeitaufschub für Monte dei Paschi ab - Kreise

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Anfrage der italienischen Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena SpA für mehr Zeit zur Rekapitalisierung abgelehnt, wie eine informierte Person sagte. Damit ist der Weg für die Regierung zur Rettung des Geldhauses frei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2016 12:25 ET (17:25 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.