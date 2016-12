Nachdem der Euro schon am Donnerstag Verluste verbuchen musste, setzte sich der negative Trend auch am Freitag fort. Grund dafür ist die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank.

Der Euro hat am Freitag seine Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0545 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als am Morgen. Am Donnerstag hatte der Euro etwa zwei Cent an Wert verloren. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0559 (Donnerstag: 1,0762) Dollar fest. Der Dollar kostete 0,9471 (0,9292) Euro.

Belastet wird der Euro durch die Geldpolitik der EZB. Die Notenbank hatte am Donnerstag ...

